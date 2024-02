Napokon belül a feje tetejére állhat a magyar lakásbiztosítási piac

Már meghallgatható a Portfolio Business podcast új adása, melyben más témák mellett szó volt arról, hogy eddig nem látott ügyfélvándorlást indíthat be a lakásbiztosítások piacán egy most életbe lépő szabályozás, mely alapján az ügyfelek nemcsak az évfordulójukon, hanem teljes márciusban felmondhatják a lakásbiztosításaikat. Ezzel párhuzamosan a biztosítási szektor más területein, az életbiztosításoknál és a kiberbiztonság tekintetében is fontos folyamatok zajlanak, ezekről a témákról kérdeztük Kuruc Pétert , az EY biztosításiparági szakértőjét.