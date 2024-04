Indulhat a bizniszelés a naperőmű-engedélyekkel Magyarországon

Április elején a MEKH publikált egy adatbázist, amely végeredményben azt tette láthatóvá, hogy a következő években a napelemes és szélenergiás beruházásokat illetően mi lehet a befektetők számára a jó irány. Legalábbis ezt ígéri egy szakmai gyorselemzés.

Pár év alatt Magyarországon gyakorlatilag a nulláról nőtt ki több mint 6000 megawattnyi napelemes termelőkapacitás, ami azt is jelenti, hogy a hazai áramterhelési csúcsnak olykor már mintegy 80 százalékát is képesek ellátni. Ez a régióban párját ritkítja - hangzott el a podcastben, mert "senki nem rohant úgy előre" mint Magyarország. Ez a tempó is oka annak, hogy most az áramhálózaton gyakorlatilag súlyemelőből kell triatlonistát képezni.

A gyorsjelentés szerint a hálózati helyszűke élénkíti a másodlagos piacot.



Vagyis azt a szegmenst, ahol a már kiosztott engedélyű, de még meg nem épített beruházások adás-vétele megtörténhet. A már kiosztott engedélyek piacának mérete gyakorlatilag azonos a már megépült naperőművi mérettel, és ahogy az energiahivatal április elején publikált adatbázisából kiolvasható, nem csak az vált publikussá, hogy ezek az infrastruktúrák mikor tudnak a legkorábban majd üzembe állni, hanem az, hogy ezek földrajzilag hol vannak, kik a fejlesztők és beruházók, és több mint 120 esetben az is, hogy mekkora költséggel kalkulálnak az erőmű hálózatra csatlakozását illetően.

Leginkább publikálás iránya volt most a fontos Kovács Levente szerint.

Eddig nem volt erre vonatkozóan semmilyen adat, most pedig - kis túlzással - bárki megnézheti, hogy hozzá közel vagy távol milyen méretű, milyen kondíciójú naperőmű projektek zajlanak

- magyarázta a szakember. Az energiahivatali lista negyedéves frissítési kötelezettsége pedig jó kiindulópontot jelenthet majd a befektetni szándékozók számára. Mostantól ehhez képest fogja a lehetőségeit értelmezni a beruházó és az engedélyesek, az energiahivatal pedig azt, hogy e kapacitásokat hogyan tudja a rendszerbe engedni.

Főbb részek:

Intro

Energiahivatali adatbázis a csatlakozáshoz (0.56)

Kevés az adat, de az irány jó (4.45)

Miért nem lehet az akadályokat felszámolni? (9.38)

A tyúk és a tojás (13.10)

Engedik már a szelet is becsusszanni a rendszerbe (15.05)

Ki a Don Qujote és ki a Sancho Panza? (19.10)

