A kiégés nem az a dolog, amit huzamosan az asztal alá lehet söpörni

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása, melyben arra kerestük a választ, miért olyan nehéz helyén kezelni a kiégést , ha azt a WHO betegségként azonosította, és egy friss felmérés szerint a burnout-ban akár minden második európai munkavállaló érintett lehet. A munkaerőpiac nem is új keletű szörnyéről és ellenszereiről Csatlós Csilla kiégés specialistát kérdeztük.

Érzelmi kimerültség érzése, a személyes teljesítménnyel szemben csökkent elégedettség, negatív, cinikus, távolságtartó magatartás tanúsítása azokkal szemben, akikkel együtt dolgozunk, akikkel kapcsolatba kerülünk, akiknek - amúgy - segítséget nyújtunk. Nagy vonalakban ez lehetne a kiégés definíciója.

A legutóbbi kutatások szerint Európában a burnout legalább minden harmadik, de akár minden második embert érintHet.

Magyarországon azonban csak néhány szakember foglakozik ezzel a témával. Csatlós Csilla, aki céges felső vezetőkre és boardokra fókuszál, azonban már egy évtizede foglalkozik e témával. Több mint ezer ügyfele volt már, de az továbbra is áll, hogy olyan ügyfele még nem volt, aki nem jött volna ki a kiégési fázisból. Persze, olyanok is vannak, akik sokadszorra is visszaesnek, ennek jellemző oka, hogy nem figyeltek eléggé a jelekre, "ismét hagyták magukat bedarálni".

A visszaesőkre azonban a legtöbbvször igaz az is, hogy már tudják, mi az, amit a felülkerekedéshez magukban meg kell találniuk.

A kiégés az egyik fő kilépő oknak számít a munkaerő piacon. Jellemző, hogy akik először mennek ez ügyben coacholni, már legalább egyszer kilépett egy munkahelyről. Legfeljebb akkor még nem tudta, hogy burnoutja volt. A kiváltó okok közt a túlzott teljesítménykényszer és az elszigetelődés szinte kötelező tétel.

Ha csak a "Toljuk és menjünk és csináljuk!" van, akkor a rendszert összetartó kapcsok, a szocializációs kötelékek elkopnak, megszűnnek. Egy friss, magyarországi kutatásban, melyben exit interjúkat elemeztek, az olvasható ki, hogy a távozók többsége nem a fizetéssel vagy a feltételekkel, a kapott csomaggal vagy a karrierlehetőség hiányával került kibékíthetetlen konfliktusba, hanem azzal, hogy mennyire (nem) emberséges a főnök, hogy a cégnél foglalkoznak-e a dolgozókkal, azzal, ha krízishelyzetbe került.

A vezetők pedig azon kapják magukat, vannak számaik, vannak táblázataik, vannak KPI-juk, de egyébként csak teljesítő robotok, akik egyre jobban utálnak bemenni a munkahelyükre.

A kiégés a tartós, kezeletlen munkahelyi stressz következménye, ugyanakkor a helyzet kialakulásában benne van az érintett személy is, akinek ebben óriási a felelőssége.

Lehet bármekkora a munkahelyi stressz, ha van megküzdési stratégia, ha az érintett figyeli magát a folyamatokban, ha nem engedi magára húzni a dolgokat - és ha tudja, mikor kell nemet mondani, akkor a kiégésig nem kell, nem lehet eljutni

- magyarázta a business coach. Az állandó rendelkezésre állás, vagyis az, hogy a céges email szinkronizálva van a mobiltelefonunkra, hogy "minidig elérhető" státuszban vagyunk, a kiégést kiváltó, egyik vezető oknak tekinthető. Csatlós Csilla telefonján nincs céges emailfiók. Szerinte ez ilyen egyszerű.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

Intro (0.00)

Kiégés, definíció (0.48)

Európában a legalacsonyabb az elköteleződés (2.23)

Honnan kezdve kiégés? (5.19)

Emberséges főnökök (8.12)

"Nem vállalhatom fel..." (17.23)

A kollektív kiégés (22.26)







Elkezdenek futni (30.17)

Megoldás-e a sabbatical? (32.28)

Címlapkép forrása: AnVr via Getty Images