Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsorban a kormány új kiigazító csomagjával foglalkoztunk. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy rendkívüli kormányinfón jelentette be, hogy a bankoknak, a multinacionális vállalatoknak és az energiacégeknek úgynevezett védelmi hozzájárulást kell fizetniük. Az idei évre 400 milliárd forintos bevételnövekedésre számítanak a költségvetésben mindezek hatására. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a bankadó részleges kivezetése nem minden pénzintézetnél megy majd végbe, továbbá megemelik a tranzakciós illetéket és egy teljesen új adót is kivetnek "devizaváltási illeték" néven. "Az energiaszektorra és a multinacionális cégekre kivetett extraprofitadót – ide értve a kiskereskedelmi adót is – nem csökkentik. A csomag makrogazdasági és devizapiaci hatásairól Virovácz Péterrel , az ING Bank vezető közgazdászával beszélgettünk. A költségvetési következményekről pedig Csiki Gergelyt , a Portfolio lapigazgatóját és makroelemzőjét kérdeztük.