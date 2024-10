Mikor indulnak be az építőipari beruházások?

Az ingatlanpiac nagyon lassan éledezik 2024-ben, annak ellenére is, hogy a kamatok csökkennek és a finanszírozás is könnyebb. Úgy tűnik, hogy mindez nem elég a befektetőknek és amíg nem indul be a magyar gazdaság és az ingatlanfejlesztésekkel elérhető hozam alacsonyabb, mint maga a kamat, addig felesleges várni a jelentős fordulatra. Erről kérdeztük Balogh Pétert , az MBH Bank nagyvállalati és speciális hitelezésért felelős ügyvezető igazgatóját.