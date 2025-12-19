  • Megjelenítés
FONTOS Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Podcast

Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt azoknak a pereknek a száma, amelyeket oltásellenes szülők indítanak háziorvosok ellen annak érdekében, hogy azok ne adják be a kötelező védőoltásokat a gyerekeiknek. Vendégünk Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi tagozatának ügyvivő testületi tagja volt. A második részben a ma éjjel zárult európai uniós csúcstalálkozó eredményeit tekintettük át Szabó Dániel, a Portfolio elemzője segítségével, aki a helyszínen követte figyelemmel az eseményeket.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Oltási perek – (01:37)
  • EU-csúcs – (17:29)
  • Tőkepiaci kitekintő – (27:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
Minden a készpénz ellen szól, de Magyarországon más szelek fújnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility