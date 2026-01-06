  • Megjelenítés
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsorban egy témát dolgoztunk fel: Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával tekintettük át a BÉT elmúlt 35 évét és az idei kilátásokat. Szó volt arról is, hogy miként érdemes elkezdeni a kereskedést, ha valaki kedvet kap hozzá, miért lehet jó választás egy ETF és hogy néz ki most a tőzsde kibocsátási struktúrája.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro (00:00)
  • 35 év alatt százszoros növekedés (01:36)
  • Mit jelent a 100 ezer pontos szint? (02:13)
  • A magyar tőzsde helyzete régiós összehasonlításban (04:15)
  • Az OTP és MOL a parketten (06:20)
  • A nyílt kikiáltástól a digitális platformig (09:37)
  • Mesterséges intelligencia a befektetési döntésekben? (11:30)
  • Kihasználatlan lehetőségek (12:34)
  • Hogyan kezdjünk tőzsdézni kis összeggel? (17:10)
  • Prémium, standard és xtend piacok (18:45)
  • A kezdő befektetők legjobb barátai (20:19)
  • Praktikus tanácsok (23:06)
  • 500 ígéretes magyar vállalat (26:12)
  • Új kibocsátások és növekedési potenciál (29:44)

Címlapkép forrása: BÉT

