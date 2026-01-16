  • Megjelenítés
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen segítségre lehet szükségük a magyarországi éttermeknek. Az adás apropóját az adta, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a héten egy kifejezetten az ágazatnak szóló támogatási csomag előkészítéséről beszélt. Vendégünk volt Antal Attila, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Bevásárló Utca Menedzsment vezetője. A második részben a globális tőkepiacok tavalyi teljesítményéről és az idei várakozásokról kérdeztük Cinkotai Norbertet, a K&H Értékpapír vezető elemzőjét. Szó esett az aranypiacról, valamint az AI-raliról is.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Éttermek – (01:45)
  • Mi történt 2025-ben a tőkepiacon – (14:13)
  • Tőkepiaci kitekintő – (29:08)

További epizódok

