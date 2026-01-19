  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Podcast

Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A mai műsor első részében azt tekintettük át, hogy mi várható azután, hogy komoly eséssel indították a hetet az európai autógyárak részvényei, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg az Európai Uniót a Grönland körüli politikai feszültség miatt. A témáról Nagy Viktor, a Portfolio részvényrovatának vezető elemzője beszélt. A műsor második felében arról volt szó, hogy hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság látszik a magyar boltokban. Mi az oka annak, hogy a fogyasztás nem tart lépést a reálbérek emelkedésével? Miért spórolnak továbbra is a vásárlók? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Bíró Attilával, a Pénzcentrum rovatvezetőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)

  • Autóipar – (01:44)

  • Kiskereskedelem – (29:18)

  • Makronaptár – (15:35)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility