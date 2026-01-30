  • Megjelenítés
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a tavalyi, negyedik negyedéves – csalódást keltő – GDP-adatot elemeztük. Vendégünk Madár István, a Portfolio vezető makroelemzője volt. A második részben az Apple friss negyedéves számait vettük górcső alá: megnéztük, miért okozott pozitív meglepetést a jelentés, és mit várhatunk a cégtől idén. Erről Bukta Gábort, a Concorde elemzési üzletágvezetőjét kérdeztük.  A témáról szó lesz a Portfolio Investment Day 2026 rendezvényen is február 24-én.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • GDP-adatok – (01:22)
  • Apple-gyorsjelentés – (16:22)
  • Tőkepiaci kitekintő – (24:44)

