Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy változtak az Otthon Start szabályai: az új építésű lakások vevői már az építkezés alatt hozzájuthatnak a támogatott hitelhez. Megnéztük azt is, hogy hol tart most a program. Vendégünk volt Palkó István a Portfolio vezető pénzügyi elemzője. A második részben azt vettük górcső alá, hogy a közel-keleti konfliktus milyen hatást gyakorolhat olyan népszerű turisztikai desztinációkra, mint Dubaj vagy Abu-Dzabi, amelyek megszenvedték az iráni válaszcsapást. Erről Molnár Juditot, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Otthon Start – (01:42)
  • Közel-Keleti turizmus – (12:19)
  • Tőkepiaci kitekintő – (19:10)

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

