Hol vannak a világ legnagyobb gazdasági központjai? - Egy ábrán a megarégiók

Hol vannak a világ legnagyobb gazdasági központjai? Melyik megalopolisz termeli a legtöbb GDP-t? Ezekre a kérdésekre adott választ a CityLab idén megjelent kutatása, amelyből most a Visual Capitalist csinált egy látványos ábrát. Érdekes módon a Bécs-Budapest tengelyt is megtaláljuk a térképen, méghozzá nem is annyira gyenge számokkal. A CityLab szerint a 18. helyen állunk a listán.

Megalopoliszok világa

A skót tudós és várostervező, Sir Patrick Geddes még az 1915-ös Cities in Evolution című könyvében írt először a megalopoliszokról, mint a városhatárokon túlnyúló civilizációs képződményekről. Később aztán a francia geográfus, Jean Gottmann 1961-ben jellemezte a Bostontól Washingtonig elterülő régiót egy megalopoliszként. Az idők során ez egy általánosan használt jelzővé vált, amit néha csak simán megapolisznak, megarégiónak, vagy csak szupervárosnak mondanak. Olyan területeket illetnek ezzel a jelzővel, ahol az egymást követő nagy városok szinte egymásba olvadva termelik az elképesztő mennyiségű GDP-t.

Persze, meg kell jegyezni, hogy nincs igazából egy általánosan elfogadott, pontos definíció arra, mi is minősül megalopolisznak. A városok mindig a maguk módján fejlődnek vagy nőnek össze, így nehéz meghúzni azt a határt, hogy pontosan honnantól beszélhetünk megarégióról, és mikor csak egy jól kiterjedt nagyvárosról. A CityLab kutatói ezért egy saját definíciót alkottak meg a jelenségre, amely a következő feltételeket tartalmazza:

A legfrissebb műholdas felvételek alapján folytonos éjjeli fényeket lássunk az adott régióban

Olyan területet öleljen fel, ahol a kapcsolt városok lakossága elérje legalább az 5 millió főt

Vásárlóerőparitáson számolva legalább 300 milliárd dollárnyi éves GDP-t állítson elő a szóban forgó terület

Ezzel a besorolással viszonylag egyértelműen azonosíthatók azok a jelentős gazdasági erővel bíró területek, amik hajtják a világgazdaságot. Főként olyan helyek ezek, ahol akár több nagyváros is viszonylag közel terül el egymáshoz, egy óriási gazdasági monstrumot hozva létre. Ez a módszer azt ugyanakkor már nem veszi figyelembe, hogy ezek a területek ténylegesen is kapcsolatban állnak­-e egymással, vagyis hogy valóban egy gazdasági térséget alkotnak-e. A többségük esetében persze ez utóbbi is fennáll, de a dolog azért nem magától értetődő (itt most főleg a Bécs-Budapest tengelyre gondolunk, amiről mindjárt szó lesz).

A CityLab besorolása alapján a világ legnagyobb megalopolisza Észak-Amerikában van, az úgynevezett Bos-Wash régióban. Ez a terület többek között Bostont, New Yorkot és Washingtont öleli fel, ahol nagyjából 50 millió ember lakik, és a gazdasági aktivitása évente 3650 milliárd dollárnyi értéket termel. Ez annyira sok, hogy a második helyen szereplő Par-Am-Mun megarégió (a Párizs-Amszterdam-Brüsszel-München tengely) ennél durván 1000 milliárddal kevesebbet állít csak elő vásárlóerőparitáson számolva.

A alábbi műholdfelvételen a Bos-Wash megarégió éjjeli fényeinek a rendkívüli intenzitását láthatjuk:

Budapest is rajta van a térképen

Budapestet szintén megtaláljuk a listában, a kutatás szerint a Béccsel közösen alkotott tengely (beleértve a kapcsolódó kisebb városokat is) a 18. helyre volt elég, ami egészen előkelő helyezésnek tekinthető. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy bár a kutatók definíciójának megfelelünk, de Bécs és Budapest valójában közel sem alkot annyira szoros gazdasági egységet, mint amit a listán szereplő legtöbb másik – gyakran egy országban lévő – régióban látni.

Nagyon valószínű egyébként az is, hogy a megarégiók ezen sorrendje a jövőben drámaian át fog alakulni, ahogy egyes ázsiai és afrikai térségek gazdasági ereje tovább nő. A trendek ezen a téren már most is szépen kitűnnek az adatokból.

A kutatás eredményeit nemrég a Visual Capitalist foglalta össze egy átfogó grafikában, amit az alábbiakban mutatunk, itt pedig kinagyítva is böngészhető.

Íme, a világgazdaság motorjai: