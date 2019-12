Ki nem találnád, hány éve működik a világ legrégebbi vállalkozása

Tudjuk jól, mennyi megpróbáltatás érte az emberiséget a történelem során: birodalmak épültek fel és buktak meg, átrajzolódtak az országhatárok, háborúk tomboltak, bombáztak, államosítottak, privatizáltak, és eközben még a gazdasági válságok is rendszeresen gyomron vágták a szerencsétlen vállalkozókat. Ez a történelmünk, és ezek azok a körülmények, amiben egy japán családi vállalkozás több mint 1400 évig tudott megállás nélkül működni. Sőt, bizonyos szempontból működik még ma is.

Egy startup ha lezárja a második üzleti évét, az már óriási sikernek számít. Egy klasszikus kkv-nál az öt évet szokták mérföldkőnek tekinteni, maga a KSH is árgus szemekkel nézi a hazai vállalkozások ötéves túlélési rátáját. Ha már évtizedeken is átívelő cégtörténetet látunk, akkor bizony joggal gondolhatjuk azt, hogy az már valami. Megélte a gazdasági ciklusok alját és tetejét, sőt, még kisebb-nagyobb válságokat is.

Az olyan cégek, amik már több emberöltőn is túlmutatnak, bizonyára keresztülmentek számos generációváltáson is, ami nem lehetett könnyű. Erős vállalati kultúrára van szükség ahhoz, hogy a kulcsfontosságú emberek cseréje után is sikeresen menjen tovább az üzlet. Egyszóval, nem egyszerű a vállalkozások sorsa, és ritkán hallani centenáriumokról.

A vonatkozó felmérések közös megállapítása az, hogy amennyiben egy cég már több mint 200 éve folyamatosan működik, azt tényleg kivételesen réginek tekinthetjük. Nem számítva az egyházi és állami intézményeket persze, mert az más tészta. Nos, nincsenek is túl sokan jelen ennyire régóta az üzleti világban. A németeknél például összesen 837 ilyen cégről lehet tudni, a franciáknál pedig mindössze 196-ról.

Érdekes módon Japán már ezen a téren is kirívónak számít: a szigetországban kicsit több mint 3000 olyan vállalkozás van, amely már legalább 200 éve folyamatosan működik. Ez igen szép szám. De a japánok még egy másik versenyszámban is lekörözik a többi országot: náluk van ugyanis az a cég, amely a világrekordot tartja a leghosszabb folyamatos működésben.

Ezt a vállalkozást úgy hívják, hogy Kongó Gumi.

Oszaka szigetén található, és ha hihetünk a feljegyzéseknek akkor időszámításunk szerint 578-ban indították a bizniszt. Egy építőipari cégről van szó, amit egy koreai bevándorló alapított a szigetországban, és hát mondhatni, elég jól csinálta a dolgokat. Az első nagy megrendelése egy buddhista templom felépítéséről szólt (Shitennō-ji). A családi vállalkozásként működő Kongó Gumi sikerrel vette az akadályokat, így aztán jöttek is a további megrendelések, ők pedig rá is specializálódtak az ilyesfajta építkezésekre és renoválásokra.

A Shitennō-ji nevű buddhista templom Oszakában. A Kongó Gumi első nagy munkája.

Durván 1400 évig zavartalanul működött a cég, amikor is elérkeztünk a modern, kétezres évekbe. 2006-ban hirtelen megoldhatatlannak tűnő pénzügyi gondokkal találta magát szemben az ezeréves cég, aminek az lett a vége, hogy a Takamatsu vállalatcsoportba kellett beolvadnia. A fúziót megelőzően egyébként több mint 100 embert foglalkoztatott a vállalkozás, és durván 70 millió dolláros éves költségvetéssel bírt.

Némi jóindulattal nézve tehát mára sem szűnt meg a cég, csak átalakult. Fő tevékenysége pedig azóta is a buddhista templomok kivitelezése és karbantartása.

További érdekesség még, hogy a World Atlas által összeállított ranglistán a Kongó Gumit követő négy legrégebbi vállalkozás is mind japán. Három közülük a vendéglátásban mozog (hotelek), egy pedig papírárukkal foglalkozik olyan durván 1300 éve. Nem gyenge teljesítmény. Úgy tűnik, hogy a japánok tényleg tudnak valamit a vállalkozásról.

