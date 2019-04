A fiatalok azt hiszik, hogy gazdagok lesznek, de a valóság jól arcon vágja őket

De szeretnék gazdag lenni,

Egyszer libasültet enni,

Jó ruhába járni, kelni,

S öt forintér kuglert venni.

Rosszkor álltak munkába

Vegyük észre, hogy ez az a generáció, amelyik éppen a pénzügyi válság kitörése környékén lett nagykorú, vagyis ekkor kezdték meg a karrierjüket. Márpedig a nagy visszaesés közepette jóval nehezebb lett munkához jutni, nemhogy egy jól fizetett karrierbe kezdeni. Sokuk örülhetett, ha egyáltalán elkerülte a munkanélküliséget, de ehhez volt, akinek a szakmáján kívül kellett elhelyezkednie, vagy pedig egyéb kompromisszumokat kötnie.

- írta ezt immár több mint 100 éve a zseniális József Attila. A téma pedig máig aktuális.Az Y generáció közel fele hiszi azt Amerikában, hogy egyszer dollármilliomos lesz. Ők az 1981 és 1996 között született, ma éppen a karrierjük felépítésén dolgozó, fiatal korosztály. Ötből egy közülük azt hiszi, hogy még 40 éves kora előtt meg fog gazdagodni, amit követően már igazán kényelmes élete lehet. Mindezt a TD Ameritade felméréséből tudjuk , amely 2018-ban vizsgálta e generációnak a pénzhez, nyugdíjhoz, és úgy általában az élethez való viszonyulását.A fiatalok optimizmusa szép dolog, de a valóság sajnos igen kiábrándító. A Brookings Institution kutatása szerint az Y generáció látványosan rosszabbul áll anyagilag, mint bármelyik másik generáció, amikor ugyanilyen idős volt. Egész pontosanbírtak kevesebb vagyonnal 2016-ban, mint a szenior társaik 2007-ben. Mindez azt jelenti, hogy az Y generáció tagjai jóval szegényebbek mind a felsőbb évesekhez, mind pedig a szüleikhez képest. Úgy tűnik, mintha rosszkor születtek volna, és ebben van is valami.A pénzügyi válságból való kilábalás ráadásul igen lassú volt világszerte, amely nagyban rányomhatta a bélyegét ezen fiatalok karrier pályájára, jóval lassabb bérnövekedést eredményezve. A Federal Reserve egyik vonatkozó kutatása szerint így őkkaptak alacsonyabb fizetést az elmúlt években, mint az X generáció tagjai (1960-1981 között születettek), amikor ugyanannyi idősek voltak.A Brookings kutatása még arra is rámutatott, hogy az Y generáció számára a jövő is sokkal rosszabbul néz ki. Jelentős arányuk dolgozik ugyanis szabadúszóként, vagy részmunkaidős állásban, ami nagyban megnehezíti a nyugdíjas évekre való megtakarítást. Nemhogy a milliók felhalmozását.

Illusztráció. Forrás: Shutterstock

Maradnak a mamahotelben

A történet legfőbb tanulsága igazából az, amit már egy korábbi cikkünkben is kijelentettünk : hiába a fiatalok tehetsége és szorgalma, néha egyszerűen beüt egy válság, és akkor minden pályakezdő pórul jár. Ahogy tartja a mondás: az élethez szerencse is kell.

Portfolio Prof Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Hozzászólnál a témához?

Legyél a közösségünk része és kövesd a Portfolio Prof Facebook oldalát!

Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

A statisztikák ráadásul azt mutatják, hogy a nehezebb anyagi helyzetük miatt sokuk még csak otthonról sem tud elköltözni. A szüleikkel élő fiatalok aránya az elmúlt két évtizedben a másfélszeresére nőtt (15%-ra az USA-ban). Hogy ez a sanyarú helyzet mennyire általánosítható a világ többi részére az jó kérdés. A pénzügyi válság szinte mindenütt súlyosan érintette a fiatalságot, Európában emiatt például elképesztően magasra ugrott a fiatalkorúak munkanélküliségi rátája. Tipikus jelenséggé vált, hogy Görögországból, Spanyolországból vagy Olaszországból a fiataloknak egyszerűen el kellett költözniük, hogy rendes munkát találjanak.Magyarország ez alól szintén nem kivétel, ugyanakkor nálunk az idősebb generáció az előző rendszerben csak igen kivételezett helyzetben tudott karriert építeni, a rendszerváltás pedig nagy felfordulást hozott még nekik is. A 90-es évek nem indult igazán jól gazdaságilag, noha azt követően már egyre több lehetőség nyílt Magyarországon is. Mindenesetre e történelmi sajátosság miatt nálunk valószínűleg nincs olyasfajta generációs feszültség, amiről Észak-Amerikában egyre többen beszélnek.