A karácsonyi ajándékozás nem más, mint gazdasági pusztítás

De miként kapcsolódik ez a jelenség a karácsonyi ajándékokhoz? Nos, arról van szó, hogy az emberek nem tudják, mire is vágyik igazán a másik. Olyan ajándékokat vesznek a szeretteiknek, amiket ők igazából nem is akarnak, vagy legalábbis nem annyira. Ezt közgazdaságilag úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az emberek maguktól nem adnának ki annyi pénz a kapott ajándékaikra, mint amibe azok kerülnek.

Tegyük hát fel a kérdést: mennyit ér nekünk a rokonságtól kapott ajándék? Az ára kétharmadát? Esetleg a felét? Ha megengedően a kétharmaddal számolunk, akkor is közel 50 milliárd forint megy a kukába. Ez nagyon nagy összeg: ha egy főre vetítjük, akkor olyan mintha mindenki előtt karácsonykor széttépnének egy ötezrest. Ráadásul még mosolyogni is kell hozzá.

Például az a tény, hogy valamit a szeretteinktől kapunk, akár sokkal értékesebbé is teheti azt. Ha ez így van, akkor pedig egyenesen értéket teremtünk az ünnepek alkalmával. Egyszóval ne feledkezzünk meg az ajándékok érzelmi oldaláról sem, amivel a merev közgazdasági keretek egyelőre még nem tudnak mit kezdeni. Boldog karácsonyt minden kedves olvasónknak!

Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Hogy lehet valaki annyira szívtelen, hogy még a karácsonyba is beleköt? Az év egyik legbékésebb, legszebb ünnepébe, amit minden gyerek oly izgatottan vár. Eljön a Jézuska - mondják nekik itthon - és megajándékozza őket.Sokaknak eszébe juthat, hogy talán nem véletlenül nevezik a közgazdaságtant a "lehangoló tudománynak". ( Ennek a megbélyegzésnek a különös hátteréről itt írtunk. ) Gondolhatnánk, hogy az ilyesmit művelőknek biztos nem volt gyerekkora, és ezért akarják elrontani mindenki másét is. De ennél többről van szó.A karácsonyi ajándékozás elleni támadás során egy rettegett fogalmat vetnek be a közgazdászok: a. Amilyen borzalmasan hangzik ez a mikroökonómiából ismert kifejezés, olyan szörnyű jelenségre is utal. Próbáljuk hát most megérteni, mégis mit keres ez a förmedvény a karácsonyfa alatt!A közgazdászok azt tartják ideális állapotnak a gazdaságban, amikor már semmin sem lehet anélkül javítani, hogy valami mást el ne rontanánk. Ehhez képest amikor azt látjuk, hogy ez nincs így, akkor bizony sérül a gazdasági hatékonyság, és holtteherveszteség jön létre. Olyan veszteség ez, amit el lehetne kerülni, ha valamit másképpen csinálnánk. (Iskolai példa erre a monopol árazás kiiktatása.)Sok évvel ezelőtt, egy Joel Waldfogel nevű közgazdász megkérte a Yale Egyetem diákjait, hogy becsüljék meg, mekkora is ez az értékkülönbség. Kiderült, hogy óriási: az emberek közel sem fizetnének annyit az ajándékaikért, mint amennyibe azok kerültek. Ez az eltérés pedig nem más mint az ajándékozás holttehervesztesége.Persze nem minden holtteherveszteség egyforma. Mint ahogy az az elmúlt évek felméréseiből kiderült: a közeli szeretteink ajándékozzák nekünk a legkisebb holtteherveszteséget, vagyis ők találják el a legjobban, hogy mit is szeretnénk. A távoli rokonok ajándékai viszont egészen pusztítóak ilyen szempontból: egyáltalán nem egyeznek a preferenciáinkkal, ezértEz a mikroökonómiából levezetett jelenség pedig olyan erős, hogy még a makroökonómiai számokat is új kontextusba helyezi. Gondoljunk csak a karácsonyi vásárlási lázra! A kiskereskedelmi forgalom az ünnepek alatt jelentősen megugrik, az emberek súlyos milliárdokat költenek (többnyire) fölösleges ajándékokra. Egyszóval a karácsonyi ajándékozás szülte vásárlási hullám valójában nem más, mint egy súlyos gazdasági pusztítás: rengeteg pénz megy el olyan dolgokra, amikre valójában senkinek sincs szüksége. A GDP nő tőle, de az emberek számára kevéssé hasznosak az így megszerzett jószágok.Magyarországon a kiskereskedelmi üzletek forgalma tavaly decemberben már az 1074 milliárd forintot is elérte. Ezvolt több mint akkor novemberben, és ezt az összeget egy nagyvonalú becsléssel élve a karácsonyi láznak tulajdoníthatjuk. Ne legyen kétségünk afelől, hogy most decemberben is ugyanez zajlik le, csak éppen még nagyobb számokkal.Mindebből arra következtethetünk, hogy az ajándékozással bizony nagy a baj. A legjobb, amit tehetünk, ha kétszer is átgondoljuk, mire vágyik a másik. A közgazdasági ajánlás ugyanis az, hogy a legjobb ajándék a rugalmasan felhasználható készpénz, ami tökéletesen képes illeszkedni a másik preferenciáihoz. Próbálkozhatunk még a készpénzhez hasonló ajándékutalványokkal is, bár ekkor is valószínűleg azt fogják rólunk gondolni, hogy teljesen fantáziátlanok vagyunk. Hiába jövünk majd a közgazdaságtudománnyal, meg a holtteherveszteség-számítással, a rokonság csak még csúnyábban fog ránk nézni.Ez tehát a véleménye a vaskalapos közgazdászoknak az ajándékozásról, de azért szögezzük le, hogy a kérdés ennyivel még nincs lerendezve. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy elég pusztán a mikroökonómiát figyelembe venni egy ilyen helyzetben.