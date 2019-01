A szendvics, ami szerint brutálisan erősödhet a forint

A forint-előrejelzések apropóján erről itt írtunk korábban egy megvilágosító cikket:

Ez az alapötlet mindenesetre nem vizsgázik annyira rosszul az empirikus kísérletek során, ha figyelembe veszünk bizonyos sajátosságokat (termék fajtája, kereskednek-e vele, milyen külkereskedelmi korlátok vannak érvényben és a többi). Ebből a felismerésből született meg az úgynevezett "egy ár törvénye" (law of one price, vagy LOOP). Eszerint, ha szabad verseny van, az árak rugalmasan alakulhatnak és nincsenek kereskedelmi súrlódások, akkor az ugyanolyan áruknak azonos árral kell rendelkeznie, helytől függetlenül.

A devizaárfolyamok szinte mindenkit érintenek, ezért nem túl meglepő, hogy óriási figyelem övezi a mozgásukat. Különösen bosszantó hát, hogy természetüknél fogva rendkívül kiszámíthatatlanok. Hiába lehet Dunát rekeszteni a sok elemzéssel meg előrejelzéssel, ezek pontossága általában semmivel sem jobb a véletlen bolyongásnál. Aki nem hiszi, kezdje csak el átlagolni az előrejelzések pontosságát. Előbb-utóbb kiderül, hogy mennyire nem látja senki sem előre a devizaárfolyamokat. Ez amiatt van, mert az akadémiai világban máig nem sikerült olyan modellel előállni, amivel a devizákra ható tengernyi tényezőt mind figyelembe lehetne venni.Az előrejelzések pontatlansága ellenére ugyanakkor mégsem igaz, hogy ne tudnánk semmit se mondani az árfolyammozgásokról. Sok összefüggésre rájött már a közgazdaságtudomány, többek között arra is, hogy az országok közötti relatív árszínvonal hosszútávon kihat az árfolyamra. Némi egyszerűsítéssel élve arról van szó, hogy az ugyanolyan termékeknek hasonló árral kellene bírnia, attól függetlenül, hogy egyik vagy másik országban vannak, illetve hogy milyen devizába vannak mérve. Persze tegyük rögtön hozzá, hogy ez alól bőven van kivétel.Bár tűnhet úgy, hogy ez egy túlságosan elméleti törvény, de a pénz, tőke- és nyersanyagpiacokon például gyakran érvényesül ez az elv (azonos tulajdonságú termékek nemzetközi árjegyzései nem térnek el érdemben). Ebből kifolyólag nem teljesen alaptalan azt gondolni, hogy más piacokon is jelen kéne lennie ilyesminek. Az érvelés úgy szól, hogy amennyiben nincs jelen, akkor az emberek inkább importálni fogják az adott terméket, ezzel pedig végső soron az árfolyamot alakítva át. Egyszóval ezen modell úgy gondolkodik, hogy amennyiben a termékárak indokolatlanul eltérnek két ország között, akkor annak vagy a belföldi árak alakulásában, vagy az árfolyamban, vagy pedig mindkettőben le kell csapódnia. Az empirikus vizsgálatok szerint ez utóbbi a legjellemzőbb, vagyis az, hogy mindkét csatornán megy végbe az alkalmazkodás.Nos, ezen a kiinduló modellen alapszik az úgynevezettis, amit a The Economist publikál már 1986 óta. A félig humorosnak szánt ötlet tényleg pusztán annyiról szól, hogy a Big Mac szendvicsek árát összehasonlítják és az arányt vagy nyersen, vagy az utóbbi időkben pedig GDP-vel megsózva (súlyozva) tálalják. Tulajdonképpen a vásárlóerő-paritás nagyon leegyszerűstett elemzéséről van szó, de meglehetősen nagy sikernek örvend az ötlet. Olyannyira, hogy több tankönyvben is emltést nyert mára, sőt ennek köszönhetően beszélhetünk már úgynevezett burger-közgazdaságtanról is. (Azóta természetesen már KFC Index is van.)

A jól ismert Big Mac krumplival. Kép forrása: Shutterstock

Különösen érdekes tény, hogy hosszú távon a Big Macnek általában igaza van! Amennyiben kiátlagoljuk az 1986 óta mért index teljesítményét, akkor azt találjuk, hogy az általa alulértékeltnek titulált devizák többnyire erősödtek, míg a felülértékeltek gyengültek. Persze nem egyik napról a másikra, hanem úgy jó 10 éves időtávon.

A Big Mac Index legfrissebb kiadásának pedig a fő állítása az, hogy az amerikai dollár nagyon túlértékelté vált a többi devizával szemben. Immár nem pusztán a feltörekvő piacok tűnnek alulértékeltnek hozzá képes, hanem a fejlett országok devizái is. A svéd és a norvég korona, illetve a svájci frank kivételével az index által mért összes fizetőeszköz alulértékeltnek számít a dollárhoz képest. A magyar forint például egészen drámai mértékben: 45,6 százalékkal.

Bár idétlennek tűnhet ez az egész, de ha a mélyére nézünk, akkor azért több elgondolkodtató dologgal is szembetalálhatjuk magunkat. Egy hamburger előállítása ugyanis meglepően összetett értékteremtő folyamatot takar, amiben a mögöttes gazdaság igen szerteágazó része vesz részt. A hétféle összetevőből elkészített Big Mac szendvicsek alapanyagai hasonlóak a különböző országokban (de az már közel sem igaz, hogy ugyanolyanok), ami eleve ritka jó összehasonlítási alapot ad. A vicces egyszerűsége ellenére tehát mégsem érdemes legyinteni erre az egészre.Mindez sokunk számára meglepő lehet, hiszen a Big Mac Indexbe nagyon könnyű közgazdasági logikával belekötni. Egyrészt, nem kereskednek vele országhatárokon keresztül, az ilyen úgynevezetttermékekre pedig egyáltalán nem feltétlenül kell érvényesnek lennie az egy ár törvényének. Lehet persze úgy érvelni, hogy a hozzávaló standard nyersanyagok szinte mind importálhatóak és ez alapján az előállítási költségeknek nemzetközileg horgonyzottnak kell lennie. Csakhogy ez a szempont nem veszi figyelembe a helyi munkaerőköltségeket, a gyorsétteremlánc lokális árstratégiáját, és az akár gyökeresen eltérő kereslethez való alkalmazkodást.Ez utóbbiak mind olyan torzítást okoznak a Big Mac Indexben, ami miatt például a feltörekvő piaci devizák rendre alulértékeltnek tűnnek. A hosszútávú megfigyelések mégis azt mutatják, hogy ezen ellenérvek mellett is értelmes lehet valamennyire hallgatni erre a szendvicsre.Persze mielőtt valaki ezen friss eredmények alapján rögtön shortolni kezdené a dollárt, ne felejtse el, hogy ez a szendvics, más előrejelzőkhöz hasonlóan, teljesen alkalmatlan a rövidtávú árfolyammozgások eltalálására. A Big Mac Indexben tulajdonképpen az a lenyűgöző, hogy a rendkívüli egyszerűsége ellenére mégis mond valamit egy olyan összetett folyamatról, mint amilyen a devizák mozgása. Amikor tehát legközelebb McDonald'sban járunk, immár ennek a tudatában harapjunk bele a 850 forintos Big Macbe.

Hogy megünnepeljék a legendás szendvics 50. születésnapját, a McDonald's tavaly kibocsájtotta az úgynevezett MacCoint (lásd a képen). Mondhatni, egy igazán közgazdász szendviccsel állunk szemben. Kép forrása: Shutterstock