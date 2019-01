Annyira jobb lett a világ, hogy már a villám sem csap belénk

Régen tényleg minden jobb volt?

Nézzük a számokat!

Az 1980-as évek végéhez közeledve 23 helyen pusztított háború, 85 országban nyomta el az embereket diktatúra, több mint 60 ezer atomfegyver állt készen a Föld megsemmisítésére, és az emberek 37 százaléka volt extrém módon szegény. A számok magukért beszélnek: már ebben a nagyívű összevetésben is kitűnik, hogy a dolgok sokkal jobbra fordultak. De folytassuk csak tovább a történelmi áttekintést!

Mitől lesz jobb az életünk?

Már a villám sem csap belénk

A világ mára sokkal biztonságosabbá vált, méghozzá szinte minden lehetséges szempontból. Az elmúlt évszázad során például drámaian lecsökkent a halálos balesetek esélye. Hogy csak néhányat soroljunk fel ezek közül:

96 százalékkal kisebb az esélyünk arra, hogy autóbalesetben meghaljunk,

88 százalékkal kevésbé valószínű, hogy a járdán elütnek,

99 százalékkal kisebb az esély rá, hogy repülőbaleset áldozatává váljunk,

95 százalékkal kevesebb a munkahelyi halálesetek száma,

89 százalékkal csökkent annak az esélye is, hogy természeti katasztrófák áldozatává váljunk.

A sok borzalmas esemény ellenére tehát egy cseppet se gondoljuk, hogy régen minden jobb volt. A világ igenis fejlődik és az emberek egyre jobban élnek. Reménykedjünk benne, hogy ez a trend az idei, 2019-es évben sem fordul meg.

Egy új év kezdetekor érdemes lehet kicsit visszatekintenünk a múltba, hogy levonjuk a tanulságokat és átnézzük, merre is tartunk, illetve merre tart a világ. Ez utóbbival kapcsolatban nem egyszer hallani, hogy egyre csak rosszabbá válik minden. Már-már népbölcsességnek számít, hogy régen minden jobb volt. Vajon tényleg így van?Sokan érzik úgy, hogy pár évtizeddel ezelőtt még biztonságosabb, tisztább és egyenlőbb volt a világ. Nem történt annyi szörnyű esemény, mint ma, és nem volt annyira kiszámíthatatlan a politika sem. Igencsak lesújtó megállapítás ez a jelenkorról, de valóban így van, vagy pusztán az emlékeink szépültek meg?Steven Pinker szerint ilyenkor az a helyes megközelítés, ha kizárólag objektíven vizsgáljuk a múltat:. A Harvardon tanító jeles professzor meglehetősen átfogó munkát végzett ezen a téren, és nem túlzás azt állítani, hogy egyszer s mindenkorra el is döntötte a kérdést: egyáltalán nem volt minden jobb régen. Épp ellenkezőleg!Kezdjünk is hát bele a múlt és a jelen számokon alapuló összehasonlításába! 2017-ben mégháború dúlt a világban,önkényuralmi rendszert számláltunk,atomfegyver fenyegette a Földet és az emberiségélt mélyszegénységben. Nem egy túl kecsegetető helyzet, de lássuk, mi is volt 30 évvel ezelőtt!Sokunk emlékében benne élnek még a kegyetlen terrortámadások, amelyek az elmúlt néhány évben súlyos emberéleteket követeltek Európában. Emlékezzünk rá, hogy 2017-ben csak Nyugat-Európábanember vesztette el az életét megszállott terroristák miatt. A helyzet ugyanakkor az, hogy 30 évvel korábban, 1988-ban még ennél is több, összesenember halt meg a terrorizmus miatt az öreg kontinens ezen részén. Egyszóval még itt is inkább előrelépésről van szó, már ha lehet egyáltalán az ilyen borzalmas számokat ekképpen jellemezni.De most tegyünk egy lépést hátra, és vegyük szépen sorjában, mik is azok a szempontok, amik alapján eldönthető, hogy javul vagy éppen romlik-e a világ. Az emberek általában kevés dologban értenek egyet, de azt mégis kevesen vitatják, hogy a következők szorosan összefüggnek az életminőséggel: kiemelten fontos az élettartam, az egészség, az élelmezés, az anyagi jólét, a béke, a szabadáság, a tudás, a szabadidő és a boldogság. Ezek márpedig mind mérhetőek Pinker szerint.Nézzük először a legalapvetőbb szempontot: az életet. Az emberi történelem túlnyomó részében a születéskor várható élettartam úgy nagyjábólvolt. Ma ez a szám már a-et is elérte a világon. Sőt, egyes fejlett országokban a-at is meghaladta. 250 évvel ezelőtt még a világ leggazdagabb országaiban is olyan magas volt a gyerekhalandóság, hogy három újszülöttből egy sosem ünnepelhette meg az ötödik születésnapját. Mára ez nemcsak a nyugati világból tűnt el, hanem a szegényebb országok jelentős részéből is.A történelem során az éhezés egy mindennapi jelenség volt a legtöbb országban. Ehhez képest ma ilyesmi már kizárólag csak a legelzártabb vagy a háború sújtotta helyeken üti fel a fejét. Míg 200 évvel ezelőtt az emberiség bőélt mélyszegénységben, és a kényelmes élet csak a társadalom kiváltságosainak adatott meg, addig ez mára teljesen megváltozott. Immár alig az emberekszámít rendkívül szegénynek.A történelem döntő részében az erős államok és a nagy birodalmak szinte folyamatosan háborúztak egymással, a tartós béke állapota szinte elképzelhetetlen ritkaságnak számított. Ma ehhez képest egyik nagyhatalom sincs nyílt háborúban a másikkal. Sőt, a kisebb háborúk, amik vannak, is jóval kevesebb halállal járnak.A politikai szabadság és a demokrácia terén sokan vélik úgy, hogy egyre sötétebb felhők gyűlnek fölénk a világban. Csakhogy történelmi távlatból nézve igazából még itt is azt mondhatjuk, hogy sosem volt ilyen jó a helyzet. A világ még soha korábban nem volt olyan demokratikus, mint az elmúlt évtizedben, ugyanis mára az emberiségdemokráciában él.A történelem rámutatott, hogy még a gyilkosságok száma is jelentősen lecsökken, amikor az anarchiát és a személyes bosszúkat háttérbe tudja szorítani a jogállamiság. Ennek a folyamatnak köszönhetően pedig mára egy nyugat-európai embernek pusztánakkora esélye van emberölés áldozatává válni, mint középkori honfitársának.Szinte már úgy tűnhet, hogy a természet, vagy a Jóisten lett kegyesebb hozzánk, de valójában az infrastruktúra és a technológia drámai javulásának köszönhetjük mindezt.Nézzük most egy másik aspektusát az emberi életnek: a tudást és a munkát. A 17. század előtti időkben az európaiak pusztántudott írni és olvasni. Ehhez képest a 20. századra már szinte mindenki írástudónak számít a fejlett világban. Sőt, még a fejlődő világ is határozottan felzárkózott: ma a 25 év alattiak több minttud írni és olvasni a Földön.Mi a helyzet a munka terén? Nos, a 19. században a nyugati társadalmak munkásai több mintdolgoztak egy héten. Ma ez a szám kevesebb, mint. Sőt, otthon is jóval kevesebb időt kell már eltöltenünk a szokásos házimunkával: a becslések szerint nagyjábólmegy el ilyesmivel a korábbi időkszemben. Nem is gondolnánk, hogy az a sok technikai eszköz (mosógép, porszívó, hűtő és a többi) mennyit könnyít a mindennapjainkon.Jól láható tehát, hogy az emberi életnek szinten minden területén - legyen szó várható élettartamról, egészségről, biztonságról, tudásról vagy munkáról - óriási előrelépés ment végbe. Adódik még a kérdés, hogy vajon boldogabbak lettünk-e mindettől? A szkeptikusok nagy meglepetésére a válasz az, hogy igen. A világ országainak a túlnyomó részében (86 százalékában) az elmúlt évtizedek során előrelépés történt ezen a terén is a vonatkozó kutatások szerint.A világ tehát sokkal jobb hely lett mára, mint régen volt, és ezt statisztikák egész sora bizonyítja. Az emberek mégis hajlamosak csak a rossz dolgokra felkapni a fejüket, az újságírók pedig emiatt szívesebben írnak a botrányokról és a különféle szörnyűségekről. Nyilván furcsán is hatna a rendkívüli riporteri bejelentkezés egy olyan országból, ahol 40 éve béke van, nem történt semmi szörnyűség, hanem minden a legnagyobb rendben halad előre.