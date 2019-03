Annyira sokan gyűlölik a munkájukat, hogy azt már kutatni kell

Mondd, mivel foglalkozol?

Ezek a számok azt mutatják, hogy egyrészt általában nem szeretjük, amit csinálunk, másrészt pedig még kifejezetten bánt is minket a munka világa. A helyzet tehát lesújtó, de vajon mit lehetne ezzel kezdeni? Mindenki mondjon fel, aki utálja a munkáját és keressen valami mást? A kérdés nagyon nehéz, de a tudományos kutatásoknak hála, immár több fogódzónk is lehet, ami segít a döntésben.

tekint arra, amit csinál. Ilyenkor ők azért dolgoznak, hogy később előléptessék őket, magasabb pozíciókat szerezzenek, és ezáltal több pénzhez és presztízshez jussanak. A harmadik típus ezektől lényegesen különbözik: ők azok, akik hivatásként tekintenek arra, amit csinálnak. Vagyis őket maga a tevékenység vonzza, amely a munkával jár. Nem a pénzért, nem az előléptetésért dolgoznak, hanem mert valami miatt fontosnak és értékesnek találják a feladatukat.

Munka < Karrier < Hivatás

Ellenben azok az emberek, akiket maga a munka érdekel, azt hivatásuknak tekintik, mérhetően boldogabbak a többieknél. Sőt, érdekes módon jóval sikeresebbek is abban, amit csinálnak. Ez pedig a foglalkozások széles palettájára igaz, nemtől, kortól és társadalmi helyzettől függetlenül.

Vegyük észre, hogy ez a háromféle motiváció igen jól megfeleltethető a fentebb taglalt munkafelfogásoknak. Van, akinek ez csak munka, másoknak karrier, a harmadik csoportnak pedig egyenesen a szívügye és a hivatása. Wrzesniewski és kollégái ebben a környezetben több mint 10 ezer kadét pályáját vizsgálták egy évtizeden keresztül, hogy feltárják a hozzáállásbeli különbségek következményeit.

Az életünk jelentős hányadát munkával töltjük, ami már önmagában is elég volna ahhoz, hogy nagyon meggondoljuk, milyen hivatást választunk. Ráadásul a társadalmunk olyan mintha egyre munkaközpontúbbá kezdene válni: figyeljük csak meg, hogy a beszélgetéseink mekkora része forog e téma körül. Vagy hogy szinte mindenki azt kérdezi elsőként egy bemutatkozáskor, hogy mivel foglalkozunk.A munka egy megkerülhetetlenül fontos része a felnőtt életünknek, de van egy nagyon súlyos probléma ezzel az egésszel:. Vagy ha nincsenek is ilyen negatív érzéseink, akkor is minimum unalmasnak találjuk, amivel foglalkozunk. Egy nemzetközi felmérés szerint (Gallup poll) a magyar embereknek pusztán aelkötelezett az iránt, amit csinál. A lehangoló helyzetet pedig talán még jobban illusztrálja a Munkaügyi Hivatal 2013-as,felmérése, amely szerint a magyaroktartja stresszesnek a munkáját.Az első dolog, amit meg kell értenünk ezen a téren az az, hogy miként is viszonyulunk a munkához. Amy Wrzesniewski, a Yale Egyetem szervezeti magatartást kutató professzora szerzőtársaival pontosan erre a kérdésre kereste a választ, és alapvetően három típust azonosított:Professzor Wrzesniewski kutatásai során rájött, hogy ezek a hozzáállásbeli különbségek nagyban meghatározzák az emberi elégedettséget, sőt, az adott munkában való sikerességünket is. Úgy találta, hogy az első két csoport érdekes módon nem igazán különbözik egymástól, ellenben a harmadik már lényegesen. Egyszóval azok, akik szimplán jövedelmet nyújtó munkaként, vagy előléptetéssel kecsegetető karrierként tekintenek a foglakozásukra, valójában nagyon hasonlóak egymáshoz. Nagyjából ugyanolyan boldogok, hasonlóan elégedettek a helyzetükkel, és hasonlóan is teljesítenek a munkakörükben.Ezt a felismerést egy nagyon érdekes kutatás támasztja alá , amely a híres West Point-ba, az amerikai hadsereg akadémiájába bekerült diákjait (úgynevezett kadétjait) vizsgálta a pályafutásuk során. Erről az intézményről azt kell tudni, hogy mind szellemileg, mind fizikálisan egy nagyon színvonalas és nehéz képzést nyújt, ahol a végzés után még öt évig tiszti szolgálatban kell dolgozni. Nehéz bekerülni, de a képzés maga ingyenes. A dolog pedig nem pusztán a katonai ambíciókkal rendelkezőknek lehet vonzó, ugyanis a munkaerőpiacon nagyon keresettek az innen kikerült emberek. Ez utóbbi érthető is, hiszen jól képzett, fegyelmezett és értékes csoportvezetői tapasztalttal rendelkező emberekről van szó.Mindez azért fontos, mert ezt a sokéves elkötelezettséget így nagyon különböző motivációjú emberek vállalják el. Vannak olyanok, akik csak a szegénységből akarnak kitörni, és az ingyenes oktatás, illetve a biztos jövedelem vonzza őket. Másokat a későbbi munkaerő-piaci megbecsültség csábítja erre a pályára. Ezenkívül van egy harmadik csoport is, amelynek tagjai magáért a katonai pályáért, a hazájuk szolgálatáért választják a West Point-ot.Olyan tényezőket néztek, minthogy az adott diák sikeresen elvégezte-e a tanulmányait, kitöltötte-e az elvárt szolgálati időt, vagy hogy kiválasztották-e korai előléptetésre (az akadémián a jól teljesítőket rendszeresen kiemelik). Mint kiderült, mindegyik téren jobban teljesítettek azok a diákok, akiknek a motivációja magával a katonai szolgálattal volt kapcsolatos. Amint képbe kerültek más emberi szempontok, mint például a karriervágy, máris rosszabb kimenetelek születtek.

Az előléptetés valószínűsége jelentősen lecsökken annak a függvényében, hogy mennyire vannak jelen az adott munkával kapcsolatos elsődleges motivációtól különböző szempontok is egy-egy kadétnál.

Találd meg a hivatásod!

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a munkájukban jelentősen sikeresebbek lehetnek azok, akik azt a hivatásuknak tekintik. Ez pedig mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói szempontból igen fontos tanulságokkal szolgál. Praktikusan azt jelenti, hogy többre vihetjük az életben, ha végre megtaláljuk azt a munkát, amit tényleg elhivatottan tudunk csinálni. De persze azért azt megtalálni sem könnyű.

Úgy tűnik tehát, hogy óriási potenciál rejlik az emberekben, amennyiben olyan munkát végezhetnek, amit tényleg szeretnek. Magyarországon ennek a témának a kutatása különösen fontos, tekintve, hogy mennyire kevesen vannak azok, aki tényleg hivatásnak tekintik a munkájukat. Ha netán úgy találnánk, hogy se nem érdekes, se nem átalakítható a munkakörünk, akkor pedig gondolkozzunk el a váltáson. Végső soron ezzel mindenki jobban járhat.

Ahogy maga professzor Wrzesniewski is megjegyezte a Rajk Szakkollégium által szervezett előadásán, nehéz eldönteni, hogy ezt a fajta hivatást keresnünk kell, vagy pedig inkább magunknak megteremtenünk. Ő maga egy igen különös gyakorlatra is felhívta a figyelmet: észrevették, hogy bizonyos emberek hajlamosak a maguk szája íze szerint alakítani vagy kibővíteni a munkakörüket.Ez a gyakorlat - amitneveztek el - pedig nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban szeressük a munkánkat és elhivatottabban végezzük a feladatainkat. Ha ez sikerül, nemcsak mi járunk jól, de az elvégzett munka minőségére is pozitív hatást gyakorolhat.