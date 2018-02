Elmondjuk, hogy ki teremti a legtöbb pénzt Magyarországon

Honnan jön a pénz?

Minden egyes alkalommal, amikor kölcsönt veszel fel, a jövőbeli énedet rabolod ki

Ez itt a Portfolio Prof! A Portfolio

A Portfolio legújabb rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági és pénzügyi jelenségeket. Nem megyünk el szó nélkül a legforróbb pénzügyi technológiák és újdonságok mellett sem, sőt, ezen felül rajta tartjuk a szemünket az ígéretes kutatásokon is. Kövesd a Portfolio Prof-ot a Facebookon!

A teremtés igaz története

A helyes válasz ugyanis a következő: új pénz döntően akkor jön létre, amikor egy kereskedelmi bank jóváhagy számunkra egy hitelt, és annak az összegét jóváírja a nála vezetett számlánkon. Ez a pénzünk a semmiből jön létre és az ilyen betétek teszik ki a pénz tágan vett mennyiségének a több mint kilencven százalékát. A fentebb említett két megközelítés pedig a valóságban éppen fordítottan működik: nem a betétek hozzák létre a hiteleket, hanem a hitelek teremtik meg az új betéteket. A jegybanknál elhelyezett pénzmennyiség pedig éppen, hogy a bankok hitelezési döntései szerint alakul, nem pedig fordítva.

Ezt a mechanizmust megértve könnyen beláthatjuk, hogy Magyarországon például nem a Magyar Nemzeti Bank teremti a legtöbb új forintot, hanem az olyan nagy kereskedelmi bankok, mint az OTP Bank, vagy a mérlegfőösszeg szerinti rangsorban szintén jelentős K&H és UniCredit.

Azért a jegybank az úr

Meg is tud semmisülni

- mondta egyszer egy bizonyos Nathan Morris nevű úriember. Mi ezt a mondását úgy javítanánk ki, hogy amikor kölcsönt veszel fel, valójában új pénz teremtődik. A modern világban ugyanis így működik a pénzrendszer. A jelenség persze összeesküvés-elméletek egész sorának vált a kiemelt témájává. A legrafináltabbak ebben a műfajban azt állítják, hogy a "pénzügyi háttérhatalom" nagy cselszövése a pénzteremtés, ugyanis az privát kezekben összpontosul. A dolog iróniája, hogy ebben félig igazuk is van: a pénzteremtést döntően tényleg a privát kézben lévő kereskedelmi bankok végzik. Csak természetesen nem úgy, ahogy azt a konteó-hívők állítják.Annak ellenére, hogy a pénz mennyire kiemelt szerepet játszik a mindennapi életünkben, a működése egyáltalán nem része a hétköznapi ismereteinknek. Ráadásul az összeesküvés-elméleteken túl egy sor szimpla félreértéssel is találkozhatunk azzal kapcsolatban, hogy honnan is ered a pénz. Ideje tehát a jelenséget körüllengő misztikummal leszámolni és a leggyakoribb tévedéseket helyre tenni.Az egyik legelterjedtebb félremagyarázás úgy szól, hogy a bankok összegyűjtik az emberek pénzét betétek formájában, majd pedig azt hitelezik ki. Ilyesformán a bank csak közvetítői szerepet játszik és a betétként elhelyezett pénz azért jön létre, mert a háztartások úgy döntenek, hogy megtakarítanak., és nem eredményez több betétet. Azért, mert ez a megtakarított pénz, ha nem itt jelenne meg, mert mondjuk elköltjük, akkor pusztán a vállalatok betéteiben csapódna le, szintén a bankoknál. Ilyesformán tehát csak arról van szó, hogy a bankok kinél tartják nyilván a már meglévő pénzt.Egy másik nagyon elterjedt, még egyes közgazdasági tankönyvekben is megjelenő magyarázat szerint, a jegybank kezében van a pénzteremtés lehetősége. Olyan formában, hogy a jegybankpénz (például a nála vezetett kereskedelmi banki számlák) mennyiségi kontrolljával gyakorol hatást a hitelek és a betétek létrejöttére. Például megváltoztatja a bankok kötelező tartalékrátáját a jegybanknál, ami egy bizonyos multiplikátorhatáson keresztül érvényesíti a pénzteremtő hatását a gazdaságban. Noha ez egy hasznos formája bizonyos gazdasági mechanizmusok megértésének,A kereskedelmi bankok a jegybanki számlájukon azért tartanak (jegybank)pénzt, hogy például egymásnak fizethessenek, készpénzt kapjanak cserébe a jegybanktól (amivel feltöltik az ATM-eket), illetve hogy megfeleljenek a szabályozói elvárásoknak. A hétköznapi életben nem teszünk különbséget a jegybankpénz (mint például a készpénz) és a kereskedelmi banki pénz (a számlapénz) között, de a pénz működéséhez érdemes külön tekintenünk rájuk. Jegybankpénzt kizárólag a jegybank hozhat létre, ugyanakkor a jegybankpénz csak egy nagyon szűk részét jelenti a körforgásban levő pénznek.Ebben a történetben a jegybanknak az a szerep jut, hogy megpróbálja úgy befolyásolni a pénzteremtés ütemét, hogy az az ő monetáris politikai céljait szolgálja. Mindezt pedig úgy teszi egy modern jegybank, hogy a jegybankpénz "árát" szabja meg a jegybanki kamat meghatározásával. Tehát a jegybank nem mondja meg a kereskedelmi bankoknak, hogy mennyit hitelezzenek, vagyis mennyi új pénzt hozzanak létre. Helyette a kamatszint meghatározásával azt állítja be, hogy mennyire éri meg a bankoknak hitelezni, a gazdasági szereplőknek pedig hitelt felvenni.A bankok természetesen nem tudják és nem is feltétlenül akarják kényük és kedvük szerint a végtelenségig teremteni a pénzt. A dolognak ugyanis több dolog is gátat szab: először is, a banknak ügyfeleket kell szereznie, hogy hitelezhessen, de a hitel adott ára (kamata) mindig csak bizonyos számú ügyfelet vonz. Sőt, nekik is csak akkor fog hitelt adni a bank, ha az az általa elvárt profitot kitermeli, de minél erőteljesebb a hitelezési verseny, annál kisebb marzsokat érhet csak el. Erre a profit-marzsra, ami az eszközein elért kamatbevétel és a forrásokra kifizetett összeg különbségéből ered, szintén hatással lehet a jegybank monetáris politikája.Ráadásul a hitelezéssel többféle kockázatot is vállal egy bank, amit mind a saját érdekében, mind a szabályozói elvárások szerint figyelembe kell vennie. Egyszerre kell kezelnie a saját likviditási kockázatát, illetve a hiteleinek a kockázatát. Az előbbi a hosszú távra szóló hitelezés és a főként rövid távú forrásainak a kényes összhangjából fakad, az utóbbi pedig abból, hogy mennyire jól válogatta meg az ügyfeleit.További féket jelenthet a pénzteremtésben a háztartások és a vállalatok viselkedése, illetve az újonnan létrejött pénz további útja a gazdaságban. Amennyiben például sokan döntenek a hiteleik előtörlesztése mellett, akkorEnnek a szemléltetésére tegyük fel például, hogy személyi hitelre vesszük meg az új autónkat. Ilyenkor a bankunk mérlegének mindkét oldala nő, az eszközeinél megjelenik a hitelünk, míg az autókereskedés számlájára vándorol a kapott pénz (tegyük fel, hogy azonos banknál van). A pénzteremtés története szemléletesen az alábbi ábra szerint alakult, ahol a bal oldalon a hitelfelvétel előtti, a jobbon pedig a folyósítás utáni állapotot látjuk sematikus formában.

Klikk a képre!

Összefoglalva a fentieket tehát beláttuk, hogy a pénzteremtés normál időkben főként arról szól, hogy a kereskedelmi bankok új számlapénzt hoznak létre a hitelezésük során. Ez a számlapénz a semmiből jön létre, de több dolog is korlátok közé szorítja a bankokat a pénzteremtésben. A legfontosabb korlátot maga a jegybanki monetáris politika jelenti. Az ugyanis képes befolyásolni, hogy a bankok milyen kamatok mellett hitelezzenek, ez pedig végső soron a hitelfelvétel és a pénzteremtés ütemét is meghatározza. A pénz tehát egyszerre képes semmiből létrejönni és semmivé lenni, de erről a gazdasági szereplők széles köre gondoskodik. A folyamatban tehát nincsen semmiféle összeesküvés, hiába igaz, hogy a kereskedelmi bankok a "semmiből csinálnak pénzt".

Amikor viszont úgy döntünk, hogy visszatörlesztjük a tartozásunkat, akkor a számlapénzünk úgy csökken le, hogy az a hiteltartozásunkat szünteti meg. Vagyis a bank korábban megnőtt eszköz (hitelek) és forrásoldala (betétek) visszazsugorodik, tehát pénz semmisül meg.A pénz teremtésének és megsemmisülésének ugyanakkor nem kizárólag ez lehet a formája. Amikor a bankok vagy akár maga a jegybank eszközöket vesz vagy ad el, szintén a fenti folyamat játszódik le. A bankok például gyakran vásárolnak államkötvényeket, ugyanis azokért cserébe bármikor jegybankpénzhez juthatnak. Amikor ezeket a kötvényeket nem bankoktól veszik, akkor fizetésképpen az eladó számlájára írják jóvá a kifizetett összeget. Mivel ilyenkor is egyszerre nő az eszköz és forrásoldaluk, új pénz teremtődik a gazdaságban. Ehhez kapcsolódva a pénz meg is semmisülhet, amikor a bank saját kötvényeket bocsát ki a nem-banki ügyfelei számára. Mivel ők ezekért az eszközökért a számlapénzükkel fizetnek, ezért pénz semmisül meg.A pénzteremtés egyik különleges esete, amikor maga a jegybank vásárol kötvényeket a piacról, hogy úgynevezett mennyiségi lazítást (QE) hajtson végre.Mind a négy globálisan meghatározó jegybank, a Fed, az ECB, a BoE és a BoJ, is élt ezzel a lehetőséggel, amikor a monetáris politikáját korlátok közé szorította, hogy a kamatokat már nem tudta érdemben tovább csökkenteni. Az ilyen extrém időket leszámítva viszont a jegybankoknak nincs meghatározó szerepe a pénzteremtésben, mert ők a kereskedelmi bankok hitelezését csak indirekt befolyásolják.