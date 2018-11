Ez a vírus több ember halálát okozta, mint a világháborúk együttvéve

Közeleg a tél

Éppen 100 évvel ezelőtt, az első világháború utolsó évében egy újabb, nagyon súlyos csapás érte az emberiséget: egy potens influenzavírus, amit később spanyolnáthának neveztek el.

500 millió beteg

A vírusnak emiatt az elképesztő ereje miatt a becslések szerint 50 millió ember veszthette életét, de nem kizárt az sem, hogy akár 100 millióan estek áldozatául. Ezek elképesztően nagy számok, hogy értsük mennyire, nézzük meg a történelmi kontextust: az első világháborúban nagyjából 17 millióan veszthették az életüket, míg a jóval súlyosabb második világégés során már nagyjából 60 millióan. Vagyis az emberi történelem két világháborúja még csak összesen sem biztos, hogy több emberéletet követelt, mint ez a vírus a felső becslések szerint.

Életre keltették a vírust, hogy megvizsgálják

Ha így van, akkor ez abból a szempontból fellélegzést jelenthet, hogy most nincsenek ilyen körülmények. Vagyis most januárban azért annyira nem kell attól tartanunk, hogy újabb halálos világjárvány jön. Emlékeznünk viszont nagyon is érdemes: 100 évvel ezelőtt az emberiség 2,5-5 százalékát pusztította ki ez a járvány, aminek az újabbnál újabb mutációi máig velünk élnek.

Portfolio Prof Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Érdekesebbnél érdekesebb dolgokat osztunk meg a Facebookon.

Ide kattintva tudsz követni minket!

Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Az ajtónkon kopogtat a tél, és ezzel együtt a hideg időszak egyik legkellemetlenebb velejárója is: az influenza. Ez az egyik leggyakoribb, nagy tömegeket érintő és rendkívül gyorsan terjedő vírusos légúti betegség, amivel szinte mindenki találkozott már. Magyarországon tipikusan késő-ősszel, télen, illetve kora-tavasszal alakulnak ki influenzajárványok, a leggyakoribb hónapja egyébként a január. Manapság ugyanakkor az időseken és a legyengült immunrendszerrel bírókon kívül szinte senki sem fél igazán ettől a vírustól. Sokan vélik úgy, hogy ezek a szezonális vírusfajták annyira nem is veszélyesek, és hamar túl lehet rajtuk lenni. Nos, ez nem volt mindig így.A spanyol vonatkozás pusztán annyiból ered, hogy akkor a háborúban semleges Spanyolországban nem titkolták el a járvány tényét, így pedig a tőlük származó hírekből értesülhetett elsőként a világ erről a milliókat megfertőző betegségről. Feltételezések szerint még csak nem is tőlük indult útjára ez a világjárvány, a hadban álló országokban pedig szintén nagyon súlyos volt már a helyzet, amikor a spanyolok erről hírt adtak. Az elnevezés tehát pusztán amiatt kötődik hozzájuk, mert mások szépen elhallgatták a járvány tényét, nehogy elvegye az emberek kedvét a háborúzástól.A spanyolnátha történelmi jelentősége sokkal nagyobb, mint ahogy arról az iskolában tanulhattunk, vagy ahogy a köznyelv manapság tartja. Ennek az a legfőbb oka, hogy hosszú kutatások sorozata kellett hozzá, hogy kellően feltárjuk és megértsük ezt a katasztrófát a maga teljes valóságában. Az áldozatokról szóló kezdeti becslések sem voltak kicsik (néhány milliós nagyságrend), de a legfrissebb kutatások már egészen megdöbbentő számokat hoztak ki. Nem túlzás azt állítani, hogyEz márpedig tényleg elég súlyos kijelentés, ismerve az előző évszázad kegyetlen háborúit. A jelenlegi tudásunk szerint ez a vírus nagyjából 500 millió embert fertőzhetett meg, ami az emberiség több mint negyedét jelentette abban az időben. Ez az influenza a mai formáinál valamiért sokkal erősebb volt: nagyjából 10 százalékos halálozási rátával bírt, szemben a mai influenzavírusok 0,1 százalékával.Persze, nehéz utólag pontosan rekonstruálni az áldozatok számát, de a nagyságrendekben egészen biztosak lehetünk. Ennek a tükrében pedig egészen más értelmet nyer az a hétköznapok során gyakran elhangzó kijelentés, hogy: "ugyan, ez csak egy kis nátha". A spanyolnáthánál ugyanis nem könnyű halálosabb dolgot mondani.Persze, legyinthetnénk, hogy a mai influenzavírusok fajtái azért lényegesen mások. De valójában ez sem teljesen igaz: Aartjan te Velthuis , a Cambridge-i Egyetem virológus kutatója nemrég kimutatta, hogy az 1918-as vírus éppenséggel nagyon hasonlóan működik, mint a madárinfluenza (H5N1). Ezt pedig úgy derítette ki, hogy régi sírokból kiásott vírusmintákat "élesztett újra", majd pedig megvizsgálta a viselkedésüket.Adódik a kérdés, hogy vajon miért is volt ennyire halálos ez a száz évvel ezelőtti fajtája az influenzának, és hogy vajon ma is előfordulhat-e még ilyesmi. Nos, annyi biztosan elmondható, hogy az 1918-as influenzajárvány azért tényleg igencsak más volt, mint a maiak. Az említett kutatásban többek között arra jutottak, hogy nagyon erős immunreakciót váltott ki az akkori influenza. Olyannyira, hogy akár az is lehetett az elsődleges oka a rendkívül magas halálozási számnak. A mai szezonális vírusok szerencsére nem rendelkeznek ennyire veszélyes tulajdonságokkal, noha egyébként nem zárható ki a megjelenésük.Persze magán a vírus egyedi jellemzőin kívül is érdemes lehet még figyelembe venni az akkori körülményeket, amiben ez a fertőzés elterjedhetett. Az a tény, hogy éppen az első világháború kimerítő és pusztító évei után tört rá az emberiségre ez a járvány, valószínűleg nem véletlen egybeesés. Egyes kutatók szerint az éveken át tartó állóháború olyan körülményeket teremtett, amely a vírust megváltoztatta, az erejét pedig felnagyította.