Ezért kellenek a közgazdászok: iszonyú sok pénz múlik egy jó előrejelzésen

Mindenki tudja, hogy a gazdasági előrejelzéseket mennyi kritika éri a pontatlanságuk miatt. Így, a pénzügyi válság 10 éves évfordulója után , például sokan felemlegetik, hogy hát bizony, a válságot sem voltak képesek előre jelezni. A közvélemény ilyenkor gyorsan le is szokta vonni a következtetést, hogy akkor tulajdonképpen a makro-közgazdászok nem is jók semmire. Sejthetjük azért, hogy a józan valóság egy kicsit más. Bár logikusnak tűnik azt gondolni, hogy amennyiben még egy akkora súlyú eseményt sem láttak előre a közgazdászok, mint a pénzügyi válság, akkor biztosan nem látnak igazából semmit se. Elvégre ha valaki nem látja maga előtt a kamiont, akkor mégis hogy vehetné észre a biciklist? A rövid válaszunk az, hogy az ilyesfajta analógia nem állja meg a helyét a közgazdaságtudományban.A válságokat notóriusan nehéz előrejelezni, mivel összetett és egyáltalán nem determinisztikus folyamatok eredményei. Cserébe a gazdaság normál menetét - bizonyos határok között - azért előre lehet valahogyan (jó nehezen) jelezni. Hogy csak azért-e, mert az idősorok perzisztensek (értsd: egyszerűen csak makacsul adott irányba mennek), vagy mert a dolgok rendes menetét már valamennyire megértettük, bizony, tényleg vita tárgya. Az viszont nem kérdés, hogy ezzel a problémával tudományos igényességgel foglalkoznak nagyon okos emberek. Az előrejelzések pontossága sokat fejlődött, és a teljesítmények is sokszor merőben különböznek: tényleg vannak jó és rossz előrejelzők.Most éppen egy olyan tanulmány jelent meg , amely ehhez a témához egy nagyon érdekes szálon kapcsolódik. Egy Japánban végzett kutatásról van szó, amely először is kimutatta, hogy a különféle vállalatok előrejelzései bizony mennyire különböznek egymástól. Az alábbi két ábrán az előrejelzések szóródását, illetve az átlagos becslés valósághoz való viszonyát mutatja be:

A cégek adott éves GDP-növekedésre tett nyers előrejelzéseinek megoszlása, illetve az abszolút hiba mértéke.

Forrás: NBER

A t+1 időpontra tett becslések átlaga és a valós GDP-növekedés összevetése. Forrás: NBER

Itt most meg is jegyeznénk, hogy Magyarországon is főként csak a banki és pénzügyi szektorban szánnak érdemi erőforrást a közgazdasági elemzések és előrejelzések elkészítésére. Igazán érdekes kérdés tehát, hogy vajon mennyire kifizetődő ez az egész a cégek számára. Vagyis, hogy mennyit is ér igazából az, hogy közgazdászokat alkalmaznak, akik a GDP-t próbálják mindenféle furcsa módszerrel (idősoros, strukturális vagy éppen szemi-strukturális modellekkel) előrejelezni.

Az optimista előrejelzések általában több beruházáshoz és erősebb toborzáshoz vezettek.

Aki nagyobbat tévedett az előrejelzéseiben, az kevesebb profitot ért el.

A félrelövések közül a pozitív irány a rosszabb, vagyis az, ha túl optimista az előrejelzés a valósághoz képest.

Minél nagyobb, minél régebbi és minél produktívabb egy cég, annál jobb becsléseket készít. Sőt, ha igazán számít neki, hogy mi történtik a gazdaságban (mint például egy banknál), akkor szintén sokkal pontosabb előrejelzéseket láthatunk.

Azok a cégek, akiknek a pontos előrejelzés nagyon fontos - mert mondjuk gazdasági szezonalitásnak vannak kitéve - általában sokkal több energiát is fektetnek a dologba. Ők azok, akiknél a gazdasági osztály már nem csak számvitelesekből, hanem közgazdasági elemzőkből is áll. Nos, az ilyen cégek lényegesen pontosabb előrejelzéseket készítenek a várható gazdasági folyamatokról, mint a többiek. Feltűnő egyébként, hogy általában azok a cégek az igazán jók, akik banki háttérrel bírnak.Az említett kutatásban pontosan erre voltak kíváncsiak: milyen kapcsolat látszik a cégek gazdasági várakozásai és az elért profitjuk között? Ehhez pedig egy egészen egyedi adatbázisra támaszkodtak a kutatók (Mari Tanaka, Nicholas Bloom, Joel David és Maiko Koga): ugyanis 1000 nagyméretű japán cég részletes számviteli adatait gyűjtötték össze negyed évszázadra visszamenőleg (1989-2015), majd pedig ezt vetették egybe ugyanezen cégek GDP-növekedésre adott becslésével. Valószínűleg nem volt kis munka.Mint kiderült, a cégek alapvető működését nagyban meghatározta, hogy mit gondolnak a gazdaság jövőjéről. A meggyőződésük erősen befolyásolta, hogy mennyit ruháznak be, és hogy vesznek-e fel új dolgozókat. Érthető okokból, ez később jelentősen kihatott az elért bevételükre is. Egyszóval közvetetten ugyan, de határozottan összefüggött a cégek profitabilitása azzal, hogy mire számítottak a gazdasági életben.A kutatók összesen négy fő megállapítást tettek ezzel kapcsolatban, amit az alábbiakban most tömören foglalunk össze:A fenti megállapítások mögött természetesen olyan számszerű eredmények vannak, amelyek statisztikailag szignifikánsak, vagyis feltehetően nem a véletlen művét látjuk. Az első kijelentéssel kapcsolatban például az jött ki, hogy aki 1 százalékkal nagyobb növekedést várt, az általában 0,2 százalékkal több embert vett fel és 2,8 százalékkal több pénzt fektetett be a többieknél. Ez bár nagyobb bevételhez vezetett az ilyen vállalatoknál, de a profitrátára már nem volt egyértelműen kedvező hatással.

A vállalati profit és a termelékenység (TFP) kapcsolata a GDP-növekedésre tett előrejelzésekkel.

Forrás: NBER, Voxeu.org

A számok ugyanis azt mutatták, hogy aki 1 százalékkal nagyobb előrejelzési hibát vétett, az egészen konkrétan 8 százalékkal kevesebb profitot realizálhatott. Ez igencsak jelentős eltérés. Azt mondhatjuk tehát, hogy a cégek makrogazdasági helyzetről alkotott véleménye meglepően szorosan kapcsolódik a pénzügyi teljesítményükhöz. Ez egy olyan eredmény, aminek nagyon fontos következményei lehetnek a jövőre nézve, és feltétlenül érdemessé teszi a témát további (például más országbeli) kutatásra.

Azt eddig is jól tudtuk, hogy a makrogazdasági környezetben bekövetkezett változások erősen kihatnak a cégek profitabilitására. Az viszont eddig közel sem volt egyértelmű, hogy a cégek jobb előrejelzéssel sokkal szerencsésebben át tudják vészelni a gazdasági hullámzásokat. Ezek az eredmények így arra is rámutatnak, hogy a közgazdasági előrejelzés mennyire fontos szerepet játszhat a vállalatok profitabilitásában. Ennyire praktikus és kecsegtető állítást azért nem sokszor hallani az elméleti közgazdászokkal kapcsolatban. A gond már csak az, hogy a GDP-t bizony piszkosul nehéz pontosan előrejelezni. Még akkor is, ha egyébként nincs válság.