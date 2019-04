Farmot csinálunk a fekete lyukból, hogy elhalasszuk a világvégét

Meddig húzhatjuk ezen a világon?

volt az év, amikor az emberiség elsőként ránézhetett egy. Egy olyan különös objektumra, amelyből majdnem minden galaxis közepén megbújik egy. Csodálatos tudományos eredmény és gyönyörű látvány mindez, amely jócskán megmozgatta az emberek fantáziáját. Legutóbbi cikkünkben elmeséltük , hogy mi köze a fekete lyukaknak a Google névhez, bemutatva, hogy nagyságrendileg úgy éppen egy googol évig élhetnek ezek a lenyűgöző fekete égitestek.

Az első képünk egy szupermasszív fekete lyukról. Forrás: EHT Collaboration

Nem lesz zökkenőmentes

Muszáj lesz költözni

Az univerzumban jelenleg folyamatosan halnak meg és születnek új csillagok, így ha a távoli rokonaink képesek lesznek a galaxisunkon belül utazni (azon túl valószínűleg sosem lehet majd az univerzum tágulása miatt), akkor temérdek időt nyerhetnek ahhoz, hogy megtalálják a soron következő akadályra a megoldást.

A folyamatosan táguló űrben durván 1014 év múlva már nem születik újabb csillag. A meglévők idővel kifogynak az üzemanyagból és látványosan kimúlnak. Ekkorra a legtöbb bolygó is elveszítheti a pályáját, a megmaradt égitestek pedig vagy kiesnek a galaxisukból, vagy pedig végső soron az annak közepén megbúlyó fekete lyuk martalékává válnak. A Tejútrendszer esetében ez a Sagittarius A* volna, amit szintén "lefotóztak" a tudósok, de a képét még egyelőre nem tették közzé. A nagyon távoli jövőben ugyanakkor az Andromédával ütköző galaxisunk két szupermasszív fekete lyuka is egybeforrhat egy hosszú tánc után, egy még súlyosabb égitestet eredményezve.

El kell mennünk a fekete lyukhoz

Ekkor lesz csak szükség arra a rendkívül kreatív ötletre, amivel már ma is előálltak az elméleti fizikusok. Ez volna az úgynevezett fekete lyuk farmolás, amely nem takar mást, minthogy jobb híján ezekből a sötét objektumokból nyerünk ki energiát.

Itt pedig most rá is kapcsolódnánk erre a megállapításra a következő kérdéssel: vajon mi, emberek, meddig élhetünk ebben az univerzumban? Gondolhatnánk, hogy amilyen őrült a politikai helyzet manapság, előbb-utóbb szépen kipusztítjuk magunkat. Még az optimistábbak is legfeljebb azt mondják, hogy ha nem öljük meg egymást, akkor megteszi azt majd helyettünk egy meteorit, vagy végső soron a Napunk puffadása perzsel fel minket. Csakhogy ez itt még nem biztos, hogy a történet vége!A jövő latolgatása néhány évre előre is bizonytalan talaj, nemhogy évmilliókra, és akkor hol vagyunk még az igazán nagy számoktól, mint a googol (10). De tekintsünk most ettől el, és próbáljuk meg a dolgot úgy végiggondolni, hogy a jelenlegi tudásunk szerintAz emberi civilizáció túléléséhez iszonyú sok problémával kell megküzdenünk. Tulajdonképpen már ma is több olyan veszedelemmel nézünk szembe, amely örökre megpecsételheti az emberiség sorsát. Ilyen a globális felmelegedés, amely ha nagyon elrontjuk a dolgokat, akkor potenciálisan már azelőtt lakhatatlanná teheti a bolygónkat, hogy a Nap ugyanehhez akár csak hozzákezdene. Nehéz megmondani, hogy képesek vagyunk-e annyira elbaltázni a dolgokat, hogy Vénuszt csináljunk a Földből, de talán még időben vagyunk, hogy lépjünk.Remélhetőleg immár egy atomháború következményeit is megértettük annyira, hogy ne akarjunk ilyet magunknak. Amennyiben pedig az emberiség nem pusztítja el saját magát, akkor valójában olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egészen sok időnk van a túlélésen gondolkodni. Már ha egy váratlan katasztrófa nem szól közbe.Emberi szemmel nézve viszonylag ritkák a nagyobb kihalások a Földön, csak olyan durvántörténik ilyen a múltból kiindulva. Aggasztó mondjuk, hogy igencsak régen volt már hasonló, de ez azért szerencsére nem jelenti azt, hogy akkor mindjárt jönnie kell a következő katasztrófának. Ráadásul az emberi civilizáció immár képes a veszedelmes folyamatok egy részét előre látni. Észre tudjuk venni például, ha egy nagyméretű kő vagy jégdarab a Jupiter védőhálóját kikerülve felénk tart. Így tulajdonképpen van rá esély, hogy egy ideig még kihúzzuk itt a Földön. Az igazi kérdés pedig az, hogy a megnyert idővel vajon mit tudunk kezdeni. Hol tart majd pár millió év múlva a technológia?Amennyiben eljut odáig az emberiség, hogy már nem a belső viszályaival lesz főként elfoglalva, hanem a világ megismerésével, akkor egyszer talán szintet léphet a civilizációnk. Ha csak ekkor jön az újabb dinógyilkos meteorit, akkor pedig azzal már remélhetőleg meg fogunk birkózni. A Nap jelentette veszély pusztánmúlva lesz igazán súlyos, amikorra a csillagunk megnövekedett fényereje nekikezd az élet kipusztításának,után pedig a vizünk elpárologtatásának. Ha erre nem találunk választ, akkor biztosan kipusztulunk. Ugyanakkor ez azért rengeteg idő, vagyis nem elképzelhetetlen, hogy addigra már képesek leszünk a Földön kívül is megélni, sőt, netán magát a bolygót odébb tenni.Az elméleti lehetőség tehát megvan rá, hogy túléljük a Nap felfúvódását. Mivel a csillagunkban durvánüzemanyag (hidrogén) van, ezért így elég sok gondolkodási időt kapunk tőle, hogy kitaláljuk a következő nagy lépést. Szerencsénkre, a Nap úgy néz ki, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy szupernovaként végezze (és remélhetőleg a közelünkben sem történik ilyen, mert az szintén nagyon kellemetlen volna), így pedig nem kell észvesztve menekülnünk a naprendszerből. A csillagunk az élete végén egy vörös óriássá fúvódik, majd pedig fehér törpévé zsugorodik össze. Ebből egy jó ideig még további - noha jóval kevesebb - energiát nyerhetünk, de azért eddigre már jó lenne képessé válnunk a galaxison belüli költözésre (amely ekkorra már egyesült az Androméda-galaxissal).Tudományos megfigyelések szerint az univerzum, és ebből sajnos egy meglehetősen sötét jövő tárul elénk. Szó szerint sötét. Nagyon erős lábakon áll az a forgatókönyv, hogy a világunk örökké tágulni fog, és eközben folyamatosan közelítünk az abszolút nulla fokos hőmérséklethez. Ez az úgynevezett "(Big Freeze) hipotézis, amely a "" (Big Rip) karöltve a legfontosabb elméleteinké nőtte ki magát az elmúlt időszakban. Ez utóbbi sem jósol túl szép jövőt, ugyanis azt feltételezi (folyamatosan növekvő sötét energiával számolva), hogy az univerzum tágulása idővel mindent szétszakít.Ha mindez még nem volna elég, akkor ezek mellett még az is elképzelhető, hogy maguk a protonok is szétesnek némi idő után, ezáltal megpecsételve a sorsunkat az univerzumban. Tulajdonképpen ezen forgatókönyvek egyike sem szolgáltat olyan jövőt, amelyben az emberiségnek helye volna, de ha lehet ilyen mondani, akkor talán még a nagy fagyással járhatunk a legjobban. De ez azért ízlés kérdése is. A továbbiakban most azt nézzük meg, hogy ekkor - erősen elméleti síkon mozogva - mennyi ideje lehet hátra az embereknek.Nos, amennyiben a csillagok kimúlását valahogy túléli az immár nagyon idős civilizációnk, akkor azzal a problémával kerül majd szembe, hogy honnan szerezzen újabb energiaforrást. Valamikor 10év múlva jutunk el oda, hogy a fekete lyukak válnak az üres és sötét univerzumunk uraivá.

Illusztráció. Forrás: Shutterstock

Próbálkozhatunk például azzal is, hogy anyagot dobálunk bele, amit ilyesformán energiává alakíthatunk, de a probléma ezzel az, hogy fölös anyag kell hozzá. Az márpedig ekkorra nem nagyon lesz. Így aztán kénytelenek leszünk egy még problémásabb energiaforrást felvenni az étrendünkre: magát a Hawking-sugárzást.

Elhalasztjuk egy időre a világvégét

Ezennel a végére is értünk a futurisztikus történetünknek. Érdekes belegondolni, hogy valamilyen szinten már most látjuk a végső határát az emberi életnek, amely akármilyen őrülten is hangzik, de talán a fekete lyukaknak köszönhetően lehet csak igazán hosszú. Durván egy googol évünk lehet hátra, ha minden tökéletesen megy. De ehhez ideje elkezdenünk a tudományra fókuszálni.

Portfolio Prof Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Hozzászólnál a témához?

Legyél a közösségünk része és kövesd a Portfolio Prof Facebook oldalát!

Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Hihetetlenül hangzik, de ez a dolog koránt sem lehetetlen. Sőt, az elméleti fizikában már egyenesen több ötlet is született arra, hogy miként lehetne megcsapolni a fekete lyukak energiáját a nagyon távoli jövőben.Az egyik merész felvetés, hogy először a fekete lyukak forgási energiáját használjuk ki, ugyanis a fekete lyukak a csillagokhoz hasonlóan szintén forognak. (Mindezt egy bizonyos Roger Penrose által kitalált mechanizmus tenné lehetővé, vagy pedig az úgynevezett Blandford-Znajek folyamat, amelyek részleteitől itt most eltekintünk.) A dolog elméletileg működhet, csakhogy egy idő után ezzel megállítanánk a fekete lyukak forgását, amit követően egy újabb módszerre lesz szüksége a leszármazottainknak.Ahogy legutóbbi cikkünkben elmagyaráztuk : a fekete lyukak sem élnek örökké, mert az eseményhorizontjuk falán olyan kvantummechanikai jelenségek játszódnak le, amelyek miatt energiát veszítenek. Egyszerűen fogalmazva, a fekete lyuk szélén létrejövő részecskék és antirészecskék közül az egyiket a nagy test elkapja, míg a másik éppen megszökik. Ebből következően pedig a fekete lyukak úgymond párolognak, és nagyon lassan maguk is kimúlnak. Ez a jelenség a szupermasszív fekete lyukaknál rendkívül lassú, és ebből érdemi mennyiségű energiát nyerni nem könnyű feladat. Az elméleti lehetőség viszont megvan rá, és ha már addig túléltünk valahogyan, akkor ennek a mikéntjét is csak kitaláljuk.A történetünk tehát most úgy áll, hogy az univerzum egy rendkívül üres, sötét és borzalmasan hideg hellyé változott, amiben már főként csak fekete lyukakkal találkozhatunk (egyéb dolgok, mint például sötét anyag, akkor is lesznek, de ettől most tekintsünk el). Nos, ebben a világban, ha túl akar élni egy intelligens létforma, akkor azt már csak a fekete lyukak köré gyűlve, és az ő energiájukat farmolva teheti meg.Ha ez a dolog beválik, és el tudunk éldegélni a Hawking-sugárzás adta rendkívül gyér energián, akkor bizony újabb hosszú éveknek nézünk elébe. Sőt, igazából annyira sok időt nyerünk, hogy az eddig eltöltött életünk szinte eltörpül majd mellette. A tudományos számítások szerint ugyanis a szupermasszív fekete lyukak egészen egy googol évig élhetnek, vagy ha nagyon nagyok, akkor valamivel még akár tovább is.Ez a Google-alapítókat is meginspirált szám a 10-t takarja. A fekete lyukak megcsapolásával tehát lényegében elhalaszthatjuk a világvégét egy nagyon hosszú időre, hiába múlik ki az összes csillag fénye. Ha azonban egyszer letelik ez az idő is, akkor a jelenlegi tudásunk szerint már tényleg képtelenség lesz tovább élnünk. A gondolatainkhoz mindenképpen energiára van szükség, abból pedig már nem leszünk képesek többet szerezni.