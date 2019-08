Hát nem arról volt szó, hogy összeomlik a Bitcoin?

Eltemették, most újraéledt

Milyen lufi az ilyen?

Hogyan lehetne elemezni?

A probléma az, hogy nagyon nehéz kideríteni, pontosan mivel is állunk szemben. Amikor egy deviza értékeltségét vizsgáljuk, akkor a mögöttes gazdaság egyensúlyi helyzete érdekel minket. Hol tart a reáleffektív árfolyam, miként teljesít a gazdaság, emiatt mekkora infláció várható, és mit lép minderre a jegybank. Egy nagyon bonyolult, dinamikus egyensúlyi modellre van szükség, hogy egyáltalán értelmezni tudjuk, mi miért történik.

Cikksorozatunk következő részében pontosan ezen kérdések vizsgálatáról lesz szó. Bemutatunk majd egy elemzési keretrendszert, ami abban nyútjhat segítséget, hogy például a bitcoint hogyan lehet értékelni. Meglepő módon, azért nem teljesen reménytelen a helyzet.

Portfolio Prof Tudomány, technológia és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Hozzászólnál a témához?

Legyél a közösségünk része és kövesd a Portfolio Prof Facebook oldalát!

Tudomány, technológia és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Sokan kiábrándultak a bitcoinból miután másfél évvel ezelőtt durván leesett az ára. Temette mindenki: tudós, újságíró, spekuláns, és még az utca embere is. Sőt! Voltak, akik már egyenesen nevetségesnek tartották a benne hívőket, annyira egyértelműnek tűnt számukra, hogy ez egy szimpla lufi, ami kidurrant.Ennek a cikknek a szerzője nem így gondolta: idén januárban, pont miután a bitcoin a húszezres csúcsáról a háromezer dolláros mélypontjára zuhant, arról írtam, hogy nagy hiba temetni ezt a pénzt . Akkor éppen mindenki azt gondolta, hogy ennek a történetnek vége, de nem sokkal ezután a bitcoin feltámadt, és egészen 10 ezer dollár fölé emelkedett az ára. Ez azt jelenti, hogy fél év alatt durván a két és félszeresére nőtt az értéke.Hogy ez így lesz, azt persze sem a bitcoin-hívők, sem a közgazdászok, sem pedig konzervatív befektetők nem látták előre. Nyilván a legtöbb pénzügyi eszközre igaz, hogy nem vagyunk képesek megbízhatóan előrejelezni az árfolyamukat. De azért a kockázati modelljeink segítségével annyira mégis képesek vagyunk, hogy legalább az extrém mozgások valószínűségét valahogy belőjük. Például viszonylag nagy bizonyossággal meg tudjuk mondani, hogy az euró-forint keresztárfolyamban akkora mozgás, mint amit a bitcoin-dollár párosnál láttunk most, az teljesen elképzelhetetlen.Ezt egyrészt abból is sejtjük, hogy a devizahozamok eloszlása hogyan néz ki, másrészt pedig abból is, hogy a forint mögött álló gazdaság miként viszonyul az euróövezetéhez. Ahhoz ugyanis, hogy ennyire felértékelődjön a forint, még az sem volna elég, ha kiderülne, hogy a Pilis hegység igazából gyémántból van. Arról van tehát szó, hogy míg a hagyományos devizáknál csak rendkívüli események - kormányválság, háború - okoznak súlyos ingadozásokat, addig a kriptopénzeknél látszólag a semmi miatt alakulnak ki meredek lejtők és fullasztó emelkedők az árfolyamban.Eddig azt gondolta a nagy többség, hogy ez pusztán azért van, mert ugye egy lufijelenséggel állunk szemben, ahol nem is érdemes keresni a magyarázatot a történtekre. Azért emelkedett, mert mindenki azt hitte, hogy emelkedni fog. A hasonló pénzügyi buborékok ugyanakkor a kipukkadásukat követően már általában nem képesek újjáéledni. Vagy ha mégis akkor azért nem ugyanabban az instrumentumban és nem ilyen hamar kezd újra csoportosulni a csordaszellem.Egyszóval jogos a kérdés: ha a bitcoin egy pénzügyi lufi volt, akkor mégis miért van még mindig életben? Sőt, ha figyelmesebben megvizsgáljuk a történetét, akkor a kérdés valójában úgy szó, hogy hogyan élhetett túl ennyi szimultán felfújódást és kipukkadást? A széles közvélemény ugyanis csak a legutóbbi 20 ezer dollárt érintő csúcsdöntésére figyelt fel, de valójában a relatív (százalékos) árfolyammozgása az elmúlt egy évtized során rengetegszer mutatott hajmeresztő eseteket. Vizsgáljuk csak meg 2012, 2013 vagy 2014 év elejét, csak hogy a legdurvább kezdeti emelkedést ne is említsük.Teljesen nyilvánvaló, hogy a bitcoin számos olyan szakaszon ment keresztül, amikor az árfolyama értelmezhetetlen, lufiszerű dinamikát mutatott, de mindez mégsem okozta a vesztét. Ezekből a sorozatos esetekből pedig egyre inkább az következik, hogy nem lehet pusztán árfolyambuborékként értelmezni, amit látunk. Valami többről van szó.Nos, a kriptodevizáknál pedig egyelőre még az sem tiszta, hogy pontosan milyen adatokat kellene figyelnünk. Egyszóval a kriptopénzek fundamentális elemzése nagyon gyerekcipőben jár, pedig óriási szükség volna rá. A fundamentális elemzés alatt az olyan tényezők feltérképezését értjük, amelyek összefüggésbe hozhatók az adott kriptopénz értékével. A teljesség igénye nélkül olyan kérdésekre gondoljunk, hogy például a bitcoin mennyire teljesíti a pénzfunkciókat, az ökoszisztémája miként működik, a technológiája mennyire ellenálló, vagy hogy a mögötte álló gazdaságban miként alakul a kereslet. Ezek azok a kritikus pontok, amelyek magyarázatot adhatnak arra, hogy miért ér éppen ennyit vagy annyit egy kriptopénz.