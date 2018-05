Meglátod ezt a grafikont és nem hiszel a szemednek - Egy kacsa okozhat problémát a napelemeseknek

Kacsa-görbe

A napos Kaliforniában egyre több ember szerelte fel a házát napelemekkel, hogy ezzel is csökkentse az áramfogyasztását. Ez a szép és jövőbemutató lépés ugyanakkor meglepő mellékhatásokkal is járhat, amikor a dolog eléri a kritikus tömeget. Az USA nyugati partján, egy tipikus tavaszi napon ugyanis egyszer csak megjelent egy kacsa. Méghozzá nem máshol, mint a villamosenergia-terhelés napon belüli grafikonján:

Forrás: The Economist

Arról van ugyanis szó, hogy az embereknek jóval kevesebb áramra van szüksége a napsütötte időszakban, ami miatt az elektromos hálózat terhelése egészen alacsony szintre kerül a déli órákra. A grafikonon ez a jelenség a kacsa hasát rajzolja ki. A probléma ugyanakkor az aranyos kis állat nyakával van: ez mutatja ugyanis, hogy milyen meredeken emelkedik meg a naplementével az áramfogyasztás.

A hirtelen terhelés súlyosan kikezdi az elektromos hálózatot, amit eredetileg nem ekkora ingadozásokra terveztek. A kaliforniai hatóságoknak mihamarabb reagálniuk is kell erre a jelenségre, ha nem akarják, hogy bajt okozzon a kacsa. Az egyik lehetséges megoldás, hogy új beruházásokkal ellenállóbbá teszik a jelenlegi infrastruktúrát. A másik pedig az, hogy megpróbálják lefogyasztani a kacsát. Ez utóbbit úgy lehetne elérni, hogy újfajta, óraspecifikus árpolitikát vezetnek be, amivel az embereket arra ösztönzik, hogy ne terheljék olyan hirtelen le a hálózatot. Elképzelhető egyébként, hogy a legjobb megoldást a kettő kombinációja adná a kacsahelyzetre.(Felhasznált forrás: The Economist