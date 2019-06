Megnyomorítják a lelkünket a reklámok

Informatívak, amivel az emberek döntéseit segítik, hogy minél inkább megtalálják a nekik kellő terméket és szolgáltatást.

Manipulatívak, amivel az egyetlen céljuk a vásárlási kedv növelése.

27 európai országban - köztük Magyarországon is - több mint 900 ezer véletlenszerűen kiválasztott állampolgár élettel való elégedettségét vizsgálták 1980 és 2011 között. A céljuk ezzel az volt, hogy statisztikai módszerekkel feltárják a reklámköltések és az emberi elégedettség közötti összefüggést.

Ez a statisztikai-alapú kutatás egy erős jelzés arra, hogy valami van. Az eredmények szerint amennyiben duplázódik a reklámra költött pénzösszeg, akkor emiatt 3 százalékkal csökken az emberek elégedettsége az élettel.

Mindenki felhördül, amikor az imádott tévésorozatát megszakítják a reklámok, vagy amikor a kedvenc rovatát olvasva előugrik egy otromba hirdetés. A médiacégek többsége ugyanakkor ebből él. Azzal fizetünk a legtöbb tévécsatornáért, az ingyenes újságért, a Google-keresőért, meg a Facebookért és az Instagramért, hogy vállaljuk: az arcunkba tolhatják a reklámokat (plusz ugye betakaríthatják az adatainkat).Az emberek megtanultak együtt élni a reklámokkal, tulajdonképpen az élet természetes részévé vált mindez. A jelentős részüket már szinte észre sem vesszük, de azért mindig akad olyan is, ami sikerrel jár. Néhányon megakad a szemünk, és ezek közül bizony tényleg van olyan, ami hatást gyakorol ránk. A kérdés persze az, hogy milyen hatást?Mit tesz az emberrel, ha folyamatosan reklámokkal bombázzák, hogy vegyen ezt is, azt is, meg amazt is?A reklámok hatásmechanizmusa elméletileg két alapvető típusba sorolható. Lehetnek:Az első társadalmilag hasznosnak tekinthető, míg a második kifejezetten károsnak. Tisztán látni nehéz ezen a téren, de sokan gondolják úgy, hogy a reklámok többsége a második kategóriába tartozik. Egész egyszerűen azért, mert manipulációval sokkal könnyebb eredményeket elérni. Egy reklámnak márpedig az eladásösztönzés a célja. Ilyenkor viszont sok esetben fölösleges költésre sarkallják az embereket, vagy esetleg elérhetetlen dolgok iránti vágyakat keltenek. Mindez aztán végső soron elégedetlenséghez és boldogtalansághoz vezethet.A vonatkozó kutatások eddig nem tudtak teljes igazságot tenni, hiszen iszonyú nehéz bizonyítékokat szerezni ezen a téren. De most ezt a helyzetet kívánja felrázni egy friss kutatás , amely a reklámköltések szintjét és az önbevallásos boldogságérzetet vette górcső alá.Mint kiderült, a reklámba öntött pénzmennyiség változása néhány éves késleltetéssel tényleg kihat az emberek általános közérzetére. Minél több a reklám, idővel annál lehangoltabbak lesznek az emberek. Talán a sok szupermodellel reklámozott bikini, meg a fullextrás autók tökéletesre photoshoppolt képei keltenek hiányérzetet az emberben. Talán valami más. Igazából még nem tudjuk, pontosan miként is hatnak a reklámok az emberi pszichére.Ez a 3 százalék márpedig brutálisan sok. Ahogy a kutatók emlékeztetnek rá: ennél például csak négyszer nagyobb a munkanélkülivé válás hatása. Márpedig az sokak életét képes teljesen tönkretenni.

Az ábrán az élettel való elégedettség változását láthatjuk a reklámkiadások alakulásához viszonyítva. Ez egy összesített eredmény, ami azt mutatja meg, hogy a teljes időszak átlagában a 900 ezres mintájú eloszlás harmadai miként alakultak. Magyarország a kékkel jelzett alsó harmadba tartozik. Forrás: Michel et al. 2019

Hogy pontosan miként keserítenek el bennünket a reklámok, azt nem tudjuk. Jelentős szerepe lehet ugyanakkor annak, hogy mihez is viszonyítanak az emberek az életük során. Ha a tudatalattinkat meggyőzik a reklámok a tökéletes test, a mindig tartó frizura, meg a vadiúj BMW szükségességéről, akkor biztos lesznek páran, akik elégedetlenek lesznek az életükkel.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a reklámipar miközben agyatlan fogyasztásra készteti az embereket, egyben meg is keseríti az életüket. A mért hatás statisztikailag szignifikáns és meglepően nagy, plusz a kutatók természetesen odafigyeltek arra is, hogy az egyéb tényezőkre kontrolláljanak. A reklámköltések és a gazdaság ciklikus helyzete ugyanis korrelál, de a közölt számokból ezt már kiszűrték.