Most megtudod, hogy okosabb-e nálad a saját agyad

Az agyad okosabb nálad

A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen.

Logaritmus gyorstalpaló Mivel a hatványozás nem kommutatív (felcserélhető) művelet, ezért mást kell csinálni akkor, ha egy hatványozott szám alapját vagy kitevőjét keressük. A logaritmus nem más, mint a kitevő keresése. A definíciót általában így szokás megfogalmazni: egy (b) szám (a)-alapú logaritmusa az a (c) kitevő, amire (a)-t emelve (b)-t kapunk. Ez a (c) szám bármilyen valós szám lehet, így a logaritmus alapja és argumentuma csak pozitív lehet, de az 1-es alapot sem engedjük meg. A közgazdaságtudományban a leggyakrabban a természetes (e)-alapú logaritmust használjuk, aminek a függvényét az alábbi grafikonon a piros vonal ábrázolja:

Több pszichológiai kísérlet is azt mutatta ki , hogy amikor valamilyen érzékelésünket exponenciálisan változó inger éri, akkor mindezt fokozatosnak (lineárisnak) érzékeljük. Egyszóval az agyunk logaritmust számol, amikor gyorsan ugráló jelekkel találja szemben magát, hogy ezzel megkönnyítse a jelenségek felfogását. "Ő" akkor is képes erre, ha mi egyébként nem is értjük, mi az a logaritmus.

Közgazdászok jó barátja, a logaritmus Gyakran hallani azt a véleményt, hogy a matematikai függvényeket csak az iskolában kérik számon és igazából semmi közük a való élethez. Márpedig ez nem is lehetne messzebb a valóságtól. Így természetesen a (természetes) logaritmusnak is rengeteg felhasználási formája van a gyakorlati életben. Csak hogy egy ilyet mondjunk, ami a közgazádszok életetét jelentősen megkönnyíti: ők a számokra a legtöbbször csak logaritmizálás után néznek rá. Az ötlet ebben az, hogy az exponenciális függvényt lineárissá varázsolhatjuk általa, ami pedig jóval átláthatóbb és könnyebb kezelni.



Ha például a gazdaságunk 3 százalékkal nő, akkor a GDP számszerűleg exponenciálisan ugrál, amit nehéz értelmezni. Viszont ha az értékeknek a természetes alapú logaritmusát vesszük, akkor a számok közötti különbségek megközelítőleg a százalékos változással (ez esetben a hárommal) lesznek egyenlőek. Tehát amikor ránézünk az ln(GDP) grafikonjára, akkor az exponenciális trend nélkül sokkal könnyebb lesz átlátni, hogy mi történik, vagyis hány százalékkal nőtt vagy csökkent a gazdaságunk az elmúlt években. Ez a logaritmus alapú megközelítés igen elterjedt az elemzői életben, noha azért meg kell jegyezni, hogy nem minden esetben ideális.



Logaritmus = kevesebb tévedés

Mára éppen eljutott odáig a tudományunk, hogy sejtjük, mi ennek az egésznek az oka. Az MIT kutatói az információelmélethez nyúltak vissza, hogy megértsék miért is jó ez nekünk. Demonstrálták, hogy bizonyos feltevések mellett az információk logaritmikus kezelése csökkenti a tévedések kockázatát. Eredményüket a Journal of Mathematical Psychology című folyóiratban publikálták 2012-ben

Az evolúció szerint is van értelme

Mindenesetre a matektanárok mostantól már élhetnek a következő csattanós válasszal: azért tanuljad gyermekem a logaritmust, hogy legalább a saját agyadnál ne legyél butább.

Ezt Henry Ford, a Ford Motor Company alapítója mondta egyszer. Kissé lehangoló vélemény ez az emberekről, akik agya egyébként annyira bonyolult, hogy máig küszködünk a feltérképezésével. A kutatások folyamán ugyanakkor olyan csodálatos tulajdonságaira derült fény, amik mindenkit lenyűgöztek. Az agyunk olyasmire is képes, amit sokan még csak nem is értenek. Például folyamatosan logaritmust számol.Ha valaki most azon törné a fejét, hogy pontosan mi is az a logaritmus, akkor gondoljon először a hatványozásra. Ugyanis ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor a logaritmus nem más, mint a hatványozás megfordítása. Ha kicsit pontosabban, akkor azért el kell mondanunk, hogy ez a hatványozás második inverz művelete, amellyel a kitevőt keressük.A diákok sokévnyi matektanulás után találkoznak csak vele, az érettségi után pedig a többség bizonyára el is felejti. Különösen megdöbbentő lehet hát a számukra, hogy az agyuk valójában már azelőtt tudott logaritmust számolni, mielőtt ők azt megtanulták volna.A kognitív képességeinket kutató tudósok azt állítják , hogy az ember számára természetesebb a logaritmusban való gondolkodás, mint a lineáris skála. Ez lehet annak a furcsa jelenségnek az oka, hogy amikor kisgyerekeket, vagy tradicionális törzsi közösségekben élőket kérdezünk meg arról, hogy melyik szám van félúton az 1 és a 9 között, akkor gyakran a 3-at válaszolják.Számunkra teljesen nyilvánvaló, hogy a helyes válasz 5, de az ő válaszuknak is megvan a sajátos logikája. Mégpedig ez: 3 a nulladikon az 1, 3 az elsőn az önmaga (3), míg 3 a másodikon már 9. Ha a kitevők lépcsőzetességéből indulnánk ki (0, 1, 2), akkor könnyen juthatnánk arra, hogy 1 és 9 között a 3 van középen. Furcsának tűnik? Pedig van értelme, hogy így működjön az agyunk.Nade miért találta ki az agyunk ezt az egészet? Mi értelme a folyamatos logaritmusszámolásnak - kérdezik gyakran a diákok a matektanárjuktól, anélkül, hogy tudnák, ezt bizony a saját agyukon is számon lehetne kérni. Sejthető, hogy az evolúció nem hiába alakította így az agyunkat, ami a legfejlettebbként választódott ki az állatvilágban.Hogy kicsit jobban értsük ezt a következtetést, képzeljük bele magunkat egy ősember helyzetébe. Kinézünk a barlangunk nyílásán, és azt látjuk, hogy neandervölgyiek gyülekeznek lándzsákkal. Amikor az agyunknak fel kell fognia, hogy mekkora veszéllyel is állunk szemben, akkor valójában az az igazán életbevágó, hogy nagyságrendileg jól lássuk a helyzetet. Sokkal fontosabb, hogy a relatív hibázást minimalizáljuk az abszolút hibák (számszerű eltérések) helyett. Másképpen fogalmazva: inkább a konkrét számokban tévedjünk, mint a százalékokban. Ha 5 helyett 10 lándzsás van kint, akkor az eltérés számszerűleg csak 5, míg százalékosan 100. Ilyen esetben nyilván szerencsésebb a százalékos eltérésre koncentrálnunk.Az MIT tudósai pedig bebizonyították, hogy az efféle relatív hibák minimalizálására a logaritmikus skála használata a legjobb megoldás, amennyiben két feltétel teljesül. Az első, hogy a külső világról gyűjtött információkat memorizálni akarjuk, a másik pedig, hogy a külső ingerek tipikus minták szerint érnek minket.A tudósok szerint ezek közül valamelyik tényező lehet a felelős azért, hogy az emberi agy logaritmusszámítást használ. Több arra utaló jel is van, hogy mind a memorizálásban, mind az ingerek kezelésében praktikusabb a logaritmikus skála, és emiatt kevesebbet tévedünk.Fontos, hogy ez a levezetés bár elméleti úton született, szépen ráhúzható a pszichológiai empirikus kutatásokból származó adatokra. Ettől függetlenül nem véletlenül fogalmaztunk úgy ebben a cikkben, hogy még csak sejtjük az okát ennek a jelenségnek. A tudományos megismerés egy lassú és körülményes folyamat. Az ilyen publikációkra pedig úgy kell tekinteni, mint egy nehéz kirakós játék egyik darabjára, de semmiképpen sem úgy, mint a teljes megoldásra. További elméleti és kísérleti munkára van még szükség, hogy jobban megértsük az agyunk működését.