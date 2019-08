Nekem csak ne merjék azt mondani, hogy jól élünk

Nő a gazdaság? Akkor minden rendben

Új mutatókra van szükség

Stiglitz és szerzőtársai azon munkálkodnak, hogy ezen változtassunk. Szerintük először is új adatbázisok felépítésére van szükség, amelyek jóval pontosabb képet nyújthatnak az emberek jólétéről. A cél az, hogy az átlagokat tükröző mutatók helyett mélyebbre ássunk, és például annak is kimutatható legyen a hatása, ha egyenlőtlenül érinti a társadalmat a bérnövekedés. Pont ahogy azt a fenti példán keresztül is érzékeltettük.

Nem kell azért kidobni a GDP-t

Hogy a társadalomtudományos kutatások mennyivel jutnak majd ez által előbbre, az még a jövő zenéje. Az viszont biztos, hogy több adatra és újabb indikátorokra nagy szükségünk van. A kérdés már csak az, hogy ezeket hogyan fogjuk konzisztensen és rendszeresen előállítani.

Mind a közgazdászok, mind a politikusok hajlamosak arra, hogy csak az összképet nézik, amikor a társadalomról vagy a gazdaságról gondolkoznak. Ha az érdekli őket, hogy jól vagy rosszul megy-e a sorunk, akkor például olyan mutatókhoz fordulnak, mint amilyen a GDP, vagyis a bruttó hazai termék. Hogy ez a leghíresebb gazdasági mutató, a GDP mennyire jó vagy rossz a jólétünk mérésére, az egy külön bonyolult kérdés. Az viszont tagadhatatlan, hogy a hozzá hasonló indikátorok mindig csak a nagy átlagot mutatják. Főként azt az átlagos változást, amit a társadalom kevésbé szerencsésebbik fele egyáltalán nem úgy érez.Elképzelhető például, hogy nagyot nő az átlagbér Magyarországon, de ezt az átlagot csak egy-egy szektor elképesztő ugrása húzza olyan magasra. Az emberek közül pedig rengetegen érzik majd úgy, hogy hát nekik nem is emelkedett igazán a nettó bérük, vagyis a nagy jólétnövekedés, amiről az elemzők és a politikusok beszélnek, számukra láthatatlan. Ilyenkor fordulhat elő, hogy az átlagember elkezdi megkérdőjelezni azt, amit a szakértők vagy az ország vezetői mondanak. Hiába teljesen helyénvaló az a statisztika, és éppen nem hazudik senki, a társadalom jelentős része mást érezhet.Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász, szerzőtársaival, Martine Durand-al és Jean-Paul Fitoussi-val ezért azon a véleményen van , hogy újabb indikátorok után kellene néznünk. Az OECD berekin belül felállítottak egy úgynevezett HLEG csoportot (High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress), amelyben Stiglitz, Fitioussi és Amartya Sen - egy szintén Nobel-díjas közgazdász-nagyágyú - 2009-ben publikált jelentésére támaszkodva , újra nekifutnak az említett problémának. Arra akarnak választ találni, hogy a jól megszokott makrogazdasági indikátorok helyett mivel lehetne jobban felmérni az emberek által érzékelt helyzetet. Mi az, ami tényleg fontos a számukra, és mi határozza meg az élethelyzetüket.Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a gazdaságpolitika teljesen félreérti a főbb makroszámok elemzése alapján azt, hogy az emberek miként érzik magukat a társadalomban. Emiatt pedig lehet, hogy rossz döntések születnek, mert nincs, aki értené, hogy mélyebbre kell ásni a problémák gyökeréig.Természetesen nem állítják azt a kutatók, hogy a GDP-t el kellene dobni. Sőt, szerintük az egy nagyon is fontos indikátor arra, hogy miként alakul a termékek és szolgáltatások előállítása. A konklúziójuk pusztán az, hogy emellett granulált, vagyis "nagyobb felbontású" adatokra is szükségünk van a tisztán látáshoz. Nem elég az átlagokkal foglalkozni.Megjegyzik továbbá, hogy már most is van egy sor olyan adat, amelyeket egyelőre nem használunk fel kellőképpen, utalva itt a különféle kérdőíves felmérésekre, amik jóval kevesebb figyelmet kapnak, mint például a nemzeti számlák. A HLEG csoport a vizsgálódása során olyan nehezen megfogható tényezőkkel is számolni próbál, mint a társadalmi bizalom vagy az emberek biztonságérzete. Ezek tipikusan nehezen mérhető dolgok, de nagyban befolyásolhatják az emberek szubjektív jóllétét. Végső soron pedig az volna a cél, hogy az emberi jóllétet befolyásoló összes tényezőt feltárjuk és megértsük.Ha egy ország makrogazdasági szempontból jól áll, az még nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Közismert példa erre a válságok utáni fellendülés, amelyet követően sokszor túl korán gondolják úgy a közgazdászok, hogy egy ország kiheverte a nehéz időket. A problémák gyakran mélyebben gyökereznek, mint elsőre tűnik, ezért sok esetben más nézőpontból is meg kellene őket vizsgálni.