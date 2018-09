Sínre tennéd az életed? Van két tippünk, mit és hol tanulj

1. Nem mindegy, hogy kire hallgatsz

Egyszóval nem ad igazán releváns információt a pályaválasztásról egy intézményi rangsor, még akkor sem, ha amúgy összességében hitelesnek gondoljuk a magyar valóságra nézve. Egy leendő hallgató számára persze fontos, hogy elismert egyetemre járjon, de ez nem lehet elegendő. A mi esetünkben egyáltalán nem biztos, hogy az ilyen egyetem nyújtja a legjobb képzést az általunk áhított szakon.

Én magam úgy vélem, hogy a rangsorok helyett a sokat látott diákszervezetek, a veterán egyetemi tanárok, illetve a közösségszervezők látnak csak igazán rá a hazai oktatás színvonalára. Persze ők is csak a saját területükre. Az én saját véleményemre is egy ilyen közösség gyakorolta a legnagyobb hatást: a Corvinus Egyetem legrégebbi szakkollégiuma, a Rajk, ahol egyszerre nagyjából 100 diákkal éltem és tanultam együtt éveken át.

2. Válaszd a nehezebb utat

A felmerülő kihívások természete más és más, ami miatt különböző eszköztárra is van szükség a megoldásukhoz. Az ugyanakkor mind a kettőre jellemző, hogy van egyfajta "alapnyelvük". A közgazdaságtudományban ez nem más mint a matematikai modellezés, az üzleti életben pedig a számvitel. Ismét megjegyezném, hogy ez természetesen erős egyszerűsítés. De olyan egyszerűsítés, amiben nagy igazságot érzek.

Kifizetődőbb a nehezebb készségekre, és a bonyolultabb elméleti rendszerekre időt szánni az egyetemi éveinkben. Ezekre ugyanis nemcsak remekül lehet később építeni, de utólag verejtékes munka is őket beszerezni. A vállalati működést, a menedzsment trendeket, meg a pénzügyi szakzsargont mindenki fel tudja szedni később, de a mélyebb alapokat már nem. Én pontosan emiatt a nehezebb utat ajánlom, ahonnan sokkal többfelé lehet majd kanyarodni az életben.

Az akadémiai világban úgy szokás, hogy az eredmények bemutatása előtt mindig hosszan taglaljuk a módszertanunkat, vagyis azt, hogy miként közelítettük meg az adott problémát. Így tennék én is, ha az egyetemi pályaválasztást tudományosan lehetne vizsgálni nálunk. De egyelőre nem lehet.Persze, van olyan, hogy diplomás pályakövetési rendszer, meg vannak mindenféle egyetemi rangsorok is, amik arra hivatottak, hogy eligazítsák a fiatalokat. A realitás azonban az, hogy ezek a legjobb szándék ellenére sem túl jó tájékoztatók. Itt most fontos elmondanom, hogy miért is gondolom ezt.Nézzük a következő esetet: a világ talán legelismertebb egyetemi rangsorában (a brit QS-ről van szó) a nagy egyetemeink egyike ahelyen áll, míg egy másik alig fért be ahelyre. Egyértelműnek tűnik hát, hogy az egyik jelentősen jobb, mint a másik, nem?Nos, ezzel az említett 470. helyezéssel a(SZTE) bír jelenleg, az utóbbi kategóriába pedig nem más, mint aés atartozik. Azon túllépve, hogy ez a helyezésbeli előny nonszensznek tűnik például a BME és az SZTE érdemeit ismerve, még egy igazán súlyos problémát látok. Mégpedig azt, hogy ezen egyetemek helyezéseit teljesen más hajtja. Emiatt pedig közel sem azonos dolgokat hasonlítunk össze.A Corvinus például egy kifejezetten társadalomtudományi és gazdasági fókuszú intézmény (még amikor több karral bírt, akkor is az volt), míg az SZTE egyáltalán nem. Sőt, egyenesen a többi (például orvostudományi, biológiai) területe híres.Itthon a gazdasági felsőoktatásba jelentkezők száma alapján azt mondhatjuk, hogy a többség szerint a Corvinus Egyetem a legvonzóbb választás. A HVG Diploma 2018 rangsora alapján szintén a Corvinus Gazdálkodástudományi Karát találjuk az első olyan helyen, amit egy gazdasági fókuszú egyetemi kar ért el. Persze, hogy őszinte legyek, ennek a sokat hivatkozott rangsornak a relevanciáját sem biztos, hogy érdemes hangsúlyozni.Az intézményválasztás itthon egyáltalán nem a nemzetközi vagy a hazai rangsoroknak megfelelően alakul. Ez önmagában persze nem volna baj, ha helyette a valós erőviszonyokat tükrözné. De szerintem nem azt tükrözi. Mégpedig azért nem, mert itthon a kis választék ellenére is kifejezetten nehéz kideríteni, hogy hol jó az oktatás.Ez az intézmény az én időmben hozta meg azt a döntést, hogy már nem pusztán a Corvinusról fogad jelentkezéseket, hanem az ELTE közgazdaságtudományi karáról, az úgynevezett ELTEcon-ról is. Az ok igen egyszerű volt, és ez most a feszegetett kérdésünk szempontjából nagyon releváns: az intézmény öregdiákjai és tapasztalt tanárai úgy látták, hogy az Elteconon kellően színvonalas képzés épült ki Pete Péter professzor vezetésével. Az onnan bekerült diákok tudásáról és tanulmányi eredményeiről pedig a saját szememmel győződhettem meg. Erről a szerintem sikertörténetről alig hallottunk eddig itthon.Egy szakkollégiumnak nem érdeke, hogy diszkriminálja a tehetséges fiatalokat a felvételi folyamatában. Mégis, az akkori szenior gárda úgy gondolta, hogy csak az Eltecon felé érdemes nyitni, a többi budapesti közgazdasági (alap)képzést pedig még nem fogadták be. Ellenben a tagoknak megengedték, hogy a mesterképzésre már elhagyják a Corvinus berkeit. Ennek pedig az volt az oka, hogy a közösség egyre inkább a CEU közgazdasági programját tartotta a legjobb hazai alternatívának. Ez szintén egy olyan információ, amiről a szakkollégiumi elefántcsonttornyon kívül alig tud valaki.Pedig némi utánajárással könnyen átláthatóvá válik a helyzet: a CEU közgazdaságtudományi tanszéke képes volt olyan képzett embereket hazavonzani az Egyesült Államokból, amiről az állami költségvetésen csüngő egyetemek álmodni se mertek. Nem volt véletlen, hogy még az MNB berkeiből is sokan a CEU-ra jártak továbbképzésre az elmúlt évek során.A Corvinus régi egyeduralmát a legjobb közgazdasági képzések terén ezzel szerintem elvesztette, de szerencséjére a versenytársai máig nagyon picik, és széles körben alig ismertek. Sem az Eltecon, sem pedig a CEU Economics mesterképzése nem képes (és talán nem is akar) annyi embert befogadni, hogy a Corvinus helyzete veszélybe kerüljön. Vagyis ezektől az elitképzésektől biztosan nem kell tartania. De itt azért megjegyeznénk, hogy más feltörekvő intézmények még könnyen kikezdhetik a Corvinus pozícióját az elkövetkező években.Az intézményválasztás témáján túllépve, most térjünk át a második kérdésre. Mégpedig, hogy mit is érdemes tanulni, ha már gazdasági pályára szeretnénk lépni.Mielőtt belekezdenénk abba, hogy mit érdemes tanulni, tisztáznunk kell valamit. Sajnos súlyosan félrevezető az a gyűjtőfogalom, hogy gazdasági képzés. Magyarországon valamiért elterjedt, hogy boldog boldogtalan közgazdásznak mondja magát, ha már elvégzett egy gazdaságinak mondott főiskolai képzést. Akkor is, ha turizmus-vendéglátást tanult, és akkor is, ha makrogazdasági elemzést. Az angolszász világban aés azjól érezhetően kettéválik, de itthon valami értelmetlen hagyománynak köszönhetően összemossák a kettőt. Pedig nem kéne. És ez a pályaválasztás szempontjából sem éppen mindegy.Némi egyszerűsítéssel élve az a fő különbség, hogy az egyik elméleti szakembereket kíván képezni (őket érdemes inkább csak közgazdásznak nevezni) a másik pedig gyakorlati szakembereket. Az előbbi csoport a tudásával inkább az állami szintű döntésekhez tud hozzájárulni, az utóbbiak pedig a vállalati életben felmerülő problémákat tudják megoldani. Itt most hangsúlyoson egyszerűsítek.Ezek ugyanis azok a területek, amikben ha valaki jó, akkor hatványozottan nagyobb eséllyel lesz sikeres a kapcsolódó társterületekben is. Hogy csak egy példát mondjak: egy közgazdasági elemző, ha erős matematikai készségekkel bír, akkor sokkal könnyebben talál majd megoldásokat a felmerülő akadályokra. Augyanisalapokon nyugszik. Egyszerűen muszáj elsajátítani egy speciális fajta gondolkodást. Azt, hogy nekik a történetekről idősorok jussanak az eszünkbe. Az idősorokról pedig matematikai egyenletek, amik azokat modellezik. (Megint túlzok és egyszerűsítek a szemléletesség kedvéért.)Ugyanígy, az üzleti életben az emberek általában olyan döntésekkel találkoznak, amik egy vállalatot különféle szempontokból érintenek. Márpedig egy vállalatra főkéntkeresztül néznek a szakértők. A legértékesebb információk ezen a nyelven vannak megírva, legyen szó akár egy felvásárlásról vagy akár a saját cégünk kontrollingjáról.Én az eddigi tapasztalataim alapján úgy láttam, hogy ez a két terület jelenti a leghasznosabb alaptudást a közgazdasági és az üzleti életben. Ezek azok, amelyekre később remekül lehet építkezni (például egy specializáltabb mesterszakon). És egyben ezek azok, amik nélkül nehezen lehet szakmailag kiteljesedni az ilyen karrierpályákon.Meg kell jegyezni azért azt is, hogy ez a két irány egyértelműen a nehezebb utat jelenti. Ha valaki vállalkozásfejlesztéssel akar foglalkozni, akkor csábító lehet, hogy inkább rögtön abba a konkrét irányba menjen el, és az alapképzését ne egykezdje meg. Pedig én azt állítom, hogy jobb ívű pályát eredményez az ilyesfajta szakmai alapozás.Hasonlóan, ha valaki profi elemző vagy pénzügyi szakértő szeretne lenni (most nem a vállalati, hanem a tőkepiaci pénzügyekre gondolva), akkor jobban teszi, ha a nehezebb utat választja, és a, vagy netán egyenesen azszakot kezdi meg (hiába nem "gazdasági terület").Ez a fenti két tanács arról, hogy merre és miként lépjünk a gazdasági pályára, sokévnyi gondolkodásom eredménye. Bízom benne, hogy ha mást nem is érek el vele, legalább vitaindítónak jó szolgálatot tesz ebben a témában.