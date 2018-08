Tömegek ábrándultak ki a bitcoinból

A bitcoin egy olyan különleges jelenség, ami mind technológiai, mind pénzelméleti, mind pedig befektetési szempontból is lenyűgöző sztorit tár elénk. Ő a világ első működő kriptopénze, amiben megoldották a kettős fizetéses támadások problémáját, és létrehoztak egy decentralizált, digitális pénzügyi rendszert. Mint ahogy az az emberekre oly jellemző, az igazán nagy felhajtást nem maguk a bitcoinban debütáló gyönyörű technológiai megoldások eredményezték, hanem sokkal inkább a szárnyaló árfolyam.Érthető is persze, hogy az embereket alapvetően a pénz és a meggazdagodás vonzza, nem pedig a hasítófüggvények láncolatának bűvölete. Pedig valójában ez utóbbi, a technológia az, ami ebben a történetben az igazán fontos. Végső soron ugyanis ettől függ az egész pénzben kifejezett értéke is. Az emberek tömegeit mindenesetre ez utóbbi mozgatta csak meg igazán - vagy legalább a Google Trends statisztikái ezt mutatják.Ha megvizsgáljuk, hogy miként alakult a bitcoin iránti globális érdeklődés az elmúlt öt évben, akkor teljesen egyértelmű kép tárul elénk:

Ebben az együttmozgásban ugyanakkor egy jól azonosítható törés látszik idén év elején. Amikor a bitcoin árfolyama bezuhant, az érdeklődés is ment vele, ami rendben is van az eddigiek alapján. Csakhogy míg az árfolyam esése egy idő után megállt, az érdeklődés jóval tovább szakadt. Egészen odáig, ahol még a 2017-es nagy árfolyam rali előtt volt.

Zárszóként megjegyeznénk, hogy a bitcoin kitörő, majd pedig beszakadó, népszerűsége mögött azért még mindig egy növekvő trend bújik meg. A sztorinak tehát még közel sincs vége.

A két idősor nyers korrelációs együtthatója 85%, ami kifejezetten erősnek mondható. Ez ráadásul akkor sem változik érdemben, ha kicsit babrálunk az idősorokkal, mondjuk úgy, hogy azok természetes logaritmusát elemezzük, az exponenciális trend kiszűrése, és ezáltal a folyamatok tisztább megértése végett. Szinte minden esetben azt látjuk, hogyArról lehet szó, hogy a bitcoin tündöklése által bevonzott emberek nagyot csalódhattak, amikor megégették magukat az árfolyamhullámzások közepette. A mért érdeklődési szint alapján nem kizárt, hogy ma már főként csak azok követik aktívan a bitcoinnal kapcsolatos eseményeket, akik a tavalyi szárnyalás előtt is ezt tették.Idén úgy tűnik, hogy nem tud igazán nagy lelkesedést kiváltani a bitcoin időnkénti felívelése. Legalábbis a Google keresések dinamikájából egyértelműen erre következtethetünk. A magyarok érdeklődése egyébként ezen a téren szinte teljesen egybevág a globális tendenciákkal, vagyis nálunk is pont ez a kiábrándulási hullám ment végbe.