Valami nagy baj van a fiatalokkal: súlyosan szoronganak és depressziósak

Az Y generáció megértésébe rengeteg energiát fektettek már kutatók, de mindeddig az eggyel fiatalabb, Z generációra kevés figyelem összpontosult. Ők azok, akik 1997-től kezdődően születtek (bár a szakirodalomban nincs teljes egyetértés a kezdőévről), és immár teljesen természetes számukra az okostelefonok használata és a közösségi média görgetése. Amerikában a Z generáció nagyjából, vagyis egy nagyon jelentősre nőtt társadalmi csoportról van szó.A velük kapcsolatos korábbi kutatások eddig azt mutatták ki, hogy ezek a fiatalok kevésbé hedonisták, mint idősebb társaik, vagyis ők kevésbé hajszolják az élvezeteket. Nem éreznek például már arra sem késztetést, hogy egy-egy buliban menő tinihez méltóan jól leigyák magukat. Sőt, a kutatók azt találták, hogy sokkal szófogadóbbak is az Y generációnál, ami eddig egészen jól hangzik szülői szempontból. Csakhogy van egy igen súlyos probléma:

A Pew Research egy frissen publikált felmérésében rámutatott, hogy ez a generáció tényleg más, mint a többi. A Z generáció tagjai sokkal inkább küszködnek mentális problémákkal, mint az idősebb társaik. Amik pedig korábban nagy problémát jelentettek, számukra úgy tűnik, hogy már csak kevéssé relevánsak. Így például nem tartanak különösebben a korai terhességtől, vagy a súlyos alkoholos esetektől. Ezek helyett a megkérdezettek 70 százaléka gondolta úgy, hogy a szorongás és a depresszió jelenti a legnagyobb problémát a korosztálya számára.

A WHO becslése szerint a depresszióval és szorongással kapcsolatos emberi problémák nagyjából 1000 milliárd dollárjába kerülhet a világnak. Ez egy felfoghatatlanul nagy összeg, ami remekül illusztrálja, hogy mennyire is fontos volna ezeket a társadalmi jelenségeket mélyebben megérteni és valahogyan kezelni. Nagy szükség van tehát az ehhez hasonló felmérések minél rendszeresebb elvégzésére.

Noha a szegény és a gazdag háztartásból érkezők között voltak lényeges eltérések, de speciel az ilyen mentális problémák mindenkinél egyaránt jelen voltak a felmérés szerint. Adódik tehát a kérdés, hogy vajon mi okozhatja ezt az általánosan kiterjedt és igen erőteljes jelenséget a tizenéves (13-17) fiatalok körében. Az egyik lehetséges válasz a közösségi médiával kapcsolatos, mint amilyen a Facebook vagy az Instagram. Pontosabban azzal, hogy az ilyen fajta digitális színtér sokszor frusztrációkat szül a fiatalokban.Sőt, sajnos igen gyakori az a jelenség is, hogy a fiatalok egymást zaklatják, csúfolják és a legkülönfélébb módon bántják. A Pew Research által megkérdezettektartotta ez utóbbit, vagyis az online zaklatást, egy súlyos problémának, amely megdöbbentő kiterjedtségű jelenségre utal. Ha mindez nem volna elég, akkor még az is kiderült, hogy ezt a generációt az iskolai kötelezettségek is sokkal jobban nyomasztják, mint az idősebb társaikat.Vannak olyan vélemények is, hogy ezek a fajta modern problémák valójában egyáltalán nem csak a Z generációt érintik, hanem egy általános, mindenkit egyre jobban érintő tendenciáról van szó. Nem kevés arra utaló jelet látni ugyanis, hogy az emberek egyre frusztráltabbá kezdenek válni, és eközben mind többen válnak hajlamosak a depresszióra ebben a modern környezetben.Vonatkozó felmérések szerint az amerikai egyetemisták körében már az 1950-es évektől fogva megfigyelhető egy ilyen tendencia. Noha az internet valóban akkoriban született meg , azért az a technológia még messze nem volt olyan kihatással a társadalomra, mint a mai világháló. Vagyis mindez arra utal, hogy talán mégsem csak az internet a felelős a fiatalok egyre súlyosbodó mentális problémáiért.