100 ezer forintból nyaral a magyarok negyede

Az eredmények szerint a kutatásban résztvevők csaknem kétharmada jár rendszeresen nyaralni . Ezen válaszadók 13 százaléka akár évente többször is el tud utazni kikapcsolódás céljából. A 2016-ban végzett felméréshez képest javult az arány, akkor csupán minden második megkérdezett tervezett nyaralást.

Az idén nyaralásra készülők negyede kevesebb, mint 100.000 forintot költ az üdülésre , ötödük pedig 200.000 forintig áldoz a nyári kikapcsolódásra. Olyan megkérdezettek is akadtak, akik több mint 300.000 forintos kerettel gondolkodnak idei nyaralásukról, az ő arányuk a mintában 6 százalék. A nyaralások költségét a családok 52 százaléka megérzi, de ki tudja gazdálkodni. Közel 26 százalékuknak nem okoz gondot fedezni a költségeket.

A Provident Pénzügyi Zrt. saját ügyfélkörben végzett, 1000 fős magyarországi kutatása szerint kétszer annyian nyaralnak belföldön idén nyáron, mint két évvel ezelőtt, és a külföldi utazást választók aránya is emelkedett. Az ehhez szükséges pénzt, amely jellemzően kevesebb, mint kétszázezer forint, év közben teszik félre. A kutatásából az is kiderült, hogy a nyaralni indulók 13 százaléka évente többször is el tud utazni.A főbb megállapítások: