Már olyan drágák az esküvők, hogy egy férfi bankot rabolt, hogy fizetni tudja

Egy texasi férfi kirabolt egy bankot, hogy ki tudja fizetni az esküvőjét, melyet az incidens másnapjára szerveztek - írja a CNN.

Heath Bumpous pénteken sétált be a grovetoni Citizens State Bankba és azt monda az ügyintézőnek, hogy fegyver van nála és pénzt követel. A bankrablót ki is fizették és meg is lépett, a fióktól alig 500 méterre lévő rendőrség személyzete valamiért nem tudott elég gyorsan reagálni.

Az esküvő aztán mégis elmaradt, mivel Bumpous leendő felesége felismerte párját az incidensről közzétett biztonsági kamerás felvételeken és meggyőzte a bankrablót, hogy adja fel magát. Bumpous aztán két órával a rablás után besétált a rendőrségre és beismerő vallomást tett.

Az elrabolt pénz nagy részét visszaszerezték, az incidensben senki nem sérült meg.

Címlapkép: Betsy Joles / Getty Images Hungary