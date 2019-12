Ebédszünetben járt bankokat rabolni a részeges bróker, 40 évig nem bukott le

Egy volt ausztrál tőzsdei bróker beismerte, hogy ebédszünetben berúgott és kirabolt több bankot is a ’70-es évek végén.

Összesen nyolc pénzintézeti fiók kirablásával vádolták meg a most 70 éves Ross Oliver McCarthyt, aki egy vízipisztollyal, magát kalapokkal, műbajszokkal, szemüvegekkel álcázva követte el a bűncselekmény-sorozatot. A banki alkalmazottaknak általában egy cetlin nyújtotta be a követeléseit. Miután a rablásokat elkövette, kidobta a maskaráját és egyszerűen visszasétált a munkahelyére - számol be a New York Post.

„Iszogatós napok voltak azok… mindenki ivott azokban az időkben” – mondta az ex-bróker a törvényszék előtt. Arról is beszámolt, hogy a pénzt jelentős részben szerencsejáték-adósságának fedezésére és „életkiadásokra” költötte és hogy senki nem tudott a kettős életéről, csak segítője egy anonim alkoholista klubban.

A bankrablót egészen 2018-ig nem kapták el; azután bukott le, hogy újra elővettek pár döglött aktát és DNS-vizsgálatok alapján beazonosították. Az eredeti vád szerint összesen 12 693 dollárt rabolt el nyolc bankból, két pénzintézet ügyében viszont már felmentették.

