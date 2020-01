A milliárdos, aki 9 millió dollárt oszt szét a Twitteren, bejelentette: élete szerelmével repülne az űrbe

A japán milliárdos, Juszaku Mezava élete szerelmét keresi, aki nem mellesleg elkísérné őt Elon Musk SpaceX-jének első Hold-kerülő útjára is.

Mezava a Twitteren posztolta ki annak a honlapnak a linkjét, ahol a hölgyek jelentkezhetnek a „szerelmi hirdetésre”. A hirdetés jelszava nagyon találó: Full Moon Lovers.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a 44 éves japán milliárdost érte a szerencse, hogy a SpaceX 2023-ra tervezett űrutazásán ő legyen az első privát ügyfél. Az üzletember vagyonát Japán legnagyobb online divatáruházának, a Zozotownnak köszönheti, amelyet 1998-ban alapított, tavaly pedig eladta a 15 milliárd dolláros piaci értékkel bíró céget a Softbank Groupnak.

Azok a hölgyek, akik szeretnének jelentkezni a párkeresős eseményre, január 17-én tehetik meg, a végső döntést majd március végén hozza meg Mezava. Vannak persze kritériumok is, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy valakinek esélye legyen az üzletembernél. Csak 20 éves vagy annál idősebb hölgyek jelentkezhetnek, emellett fontos, hogy megnyerő személyiséggel és pozitív hozzáállással bírjon. Nem jön rosszul, ha érdekli egy űrutazás lehetősége, és természetesen a világbéke gondolatával kel és fekszik.

Mezava neve sokaknak azért is csenghet ismerősen, mivel a napokban jelentette be a Twitteren, hogy mintegy 9 millió dollárnyi jent oszt szét 1000 ember között, hogy egy társadalmi kísérletet hajtson végre és megnézze, valóban boldogabbá teszi-e az embereket a pénz. A győztesek nevét a héten jelenti be.

Címlapkép: mz.abema.tv