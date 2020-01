Pároknak kínál ingyen tartózkodást egy szálloda, ha az ott töltött idő alatt fogant meg a gyerekük

A kanadai Kelowna városában érdekes Valentin-napi ajánlattal rukkolt elő a British Columbia's Hotel Zed. Február 14-én azok a párok, akik délelőtt 10 és délután 2 óra között kibérelnek egy szobát (kedvezményes, 13 ezer forintnak megfelelő kanadai dollárért) napközben egy pár órás romantikus együttlétre és 9 hónappal később gyerekük születik, ingyen tartózkodást kapnak a hoteltől, 18 éven keresztül minden Valentin-napra - írja a CNN Travel.

A négyórás kedvezményes árú ajánlatot már az utóbbi években is bevezette a szálloda, most azonban megspékelték ezzel a "Baby Promo-val". A szálloda igazgatója elmondta, hogy sokkal vonzóbb ajánlatnak tartják ezt, mintha például egy doboz csokival kecsegtetnék a február 14-én foglaló párokat. Hozzátette, hogy nem gondolják, hogy ezzel bárkit is meggyőznének a gyermekvállalásról, de ha egyébként is családbővítésen gondolkodna egy pár, akkor jó lehetőség lehet, hogy a következő 18 évben ingyen ünnepelhessék a Valentin-napot.

Az ajánlat kapcsán egyébként sok kritikát kapott a szálloda, sokan ízléstelennek tartották, vagy éppen diszkriminatívnak, azokkal a párokkal szemben, akik nem gondolkodnak gyermekvállalásban.