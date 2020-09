Kitálalt Észak-Korea embertelen büntetőtáborairól a szökött disszidens

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szörnyű dolgokat mesélt Park Jeonmi, észak-koreai disszidens az ország büntetőtáborairól, ahol egykor édesapja és édesanyja is raboskodott. A rabok nem kapnak enni, rendszeresek a verések és kínzások és kifejezett célja a rezsimnek, hogy az elítélteket megfosszák minden emberségüktől. A legkegyetlenebb politikai táborokba már csak azért is be lehet kerülni egy életre, ha valaki véletlenül egy olyan újságpapírból sodor cigarettát, amelyen a bölcs vezér arcképe látható.