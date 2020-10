Dobsz egy hátast, ha megtudod, mennyibe kerül átutalni 1,2 milliárd dollárnyi bitcoint

Egy „bitcoinbálna” átutalt egy Xapo-tárcából 1,2 milliárd dollárnyi bitcoint két ismeretlen tárcába. A tranzakció költsége mindössze 3,54 dollár volt – egy Starbucks-kávé ára. Egy nagybankkal ennyi pénzt átutalni több év és nagyjából százezer dollár lenne.

A Decrypt számol be az átutalásokról; azt írják, hogy egy Xapo-tárcából 88856 bitcoint utaltak át ma reggel két másik, ismeretlen tárcába. Ez az összeg mostani árfolyamon körülbelül 1,21 milliárd dollárt ér. Az átutalást a „Whale Alert” szúrta ki, egy olyan Twitter-oldal, amely nagy összegű bitcoin-mozgásokat figyel és tesz közzé.

A Xapo felhasználói gyakran utalnak át jelentős összegeket más számlákra, az is lehet, hogy most maga az üzemeltető mozgatott egy nagyobb bitcoin-csomagot egy cold wallettbe, de az is lehet, hogy egy magánszemély fektette át pénzét valamilyen diverzifikációs célt szolgáló eszközbe.

Az átutalás egyébként már csak azért is érdekes, mert normál banki csatornákon magánszemélyként gyakorlatilag lehetetlen ilyen átutalásokat végezni. A Decrypt ismerteti, hogy az egyik legnagyobb amerikai bank, a JP Morganhez tartozó Chase maximum 250 ezer dollárt enged naponta átutalni, így egy ilyen átutalás teljesítése 13 évbe telne, a tranzakció teljes költsége pedig meghaladná a 117 ezer dollárt még belföldi utalás esetén is.