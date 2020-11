Felrobbant a relikviák piaca: Maradona legendás mezét kétmillió dollárét árulják

Egy New Jersey-i aukciósház alkalmazottja, David Amerman szerint kétmillió dollárért (606 millió forintért) megvásárolható az a mez, amelyben Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon az Anglia ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben szerepelt.

A későbbi vb-győztes dél-amerikaiak mindkét gólját a szerdán, 60 éves korában elhunyt Maradona szerezte, mindkét találatának külön történelme lett. Maradona előbb az "Isten keze" (la mano de Dios) nevén ismertté vált találattal szerzett vezetést, majd az évszázad góljának megválasztott szóló után volt eredményes. A lefújás után a mez az angol csapat egyik játékosának, Steve Hodge-nak a birtokába került, aki a lefújás után a játékoskijáróban cserélt Maradonával. A mez jelenleg a manchesteri Nemzeti Futball Múzeumban tekinthető meg.

Amerman hangsúlyozta: nagyon nehéz felbecsülni most a mez valódi értékét. Azt viszont tudom, hogy a tulajdonos kétmillió dollárért kínálta eladásra. Nagyon nehéz felfogni, hogy a mezért valóban kétmilliót fizetne valaki, de nem értem, hogy miért ne költhetne akár ennyit is valaki, ha megteheti. Ha az eladó megtalálja a megfelelő személyt, akár még reális is lehet ez az ár - mondta. Hozzátette: az argentin klasszis szerdai halála hatással volt a Maradona-emlékpiacra, de óvatosságra inti azokat, akik most akarnak venni relikviát vagy ezzel kapcsolatos befektetésen gondolkodnak.

Jelenleg egyértelműen növekednek az árak, amint azt idén már Kobe Bryant esetében is megtapasztaltuk. Azonnal rengeteg emléktárgyat adtak el, de miután a piac telítődik, az árak ismét a valósabb értéket tükrözik - közölte. Amerman elárulta: cégéhez is több ajánlat érkezett már. Egy Maradona-futballkártyát,amelyen újoncként szerepel a futballista, 10 ezer dollárért tudtak eladni, miközben néhány éve még csupán pár száz dollárt ért. Egy nappal korábban pedig látta, hogy az interneten 20 ezer dollárért kínálták azt a kártyát.

Amerman aukciósháza a napokban Pelé egyik trófeáját kínálja eladásra, amelyet 1970-ben, harmadik vb-címét követően a nemzetközi szövetségtől (FIFA) kapott és várhatóan 800 ezer dollár körül talál majd gazdára. Liam Brady, az Arsenal és a Juventus korábbi ír válogatott középpályása többször játszott Maradona ellen, egy 1979-es válogatott mérkőzés után pedig hozzá került Maradona szokatlan, 17-es számú meze.

Ha egy olyan magángyűjtőhöz kerülne, aki megfelelően tudná értékelni, akkor fontolóra venném a mez eladását, de nem kínálnám eladásra az interneten, vagy adnám oda egy aukciós háznak. Annál sokkal nagyobb érzelmi értéke van számomra - nyilatkozta. Maradona, a Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli legendája 1986-ban világbajnoki címig vezette az argentin válogatottat, 1997-ben vonult vissza, edzőnek állt, de azóta egészségi problémákkal küszködött.

Címlapkép forrása: Jean-Yves Ruszniewski/Corbis/VCG via Getty Images