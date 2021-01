Több tucat koronavírus-vakcinát semmisített meg egy összeesküvés-hívő gyógyszerész

Őrizetbe vett az amerikai Grafton város rendőrsége egy gyógyszerészt, aki több száz dózisnyi koronavírus-vakcinát próbált szándékosan használhatatlanná tenni - írja az AP. A gyógyszerész szó szerint a világvégére készült: úgy gondolja, az amerikai kormány egy hatalmas kibertámadással készül megsemmisíteni az ország áramellátását, ezért fegyvereket és élelmet kezdett el nagy mennyiségben felhalmozni. Felesége válópert indított.

Steven Brandenburg 57 ampullányi Moderna-vakcinát próbált megsemmisíteni, melyek segítségével úgy 500 embert lehetett volna immunizálni. Kivette az ampullákat a hűtőből és két éjszakán át szándékosan kinn hagyta őket a szabad levegőn. A Moderna vakcinái használhatatlanná válnak, ha 12 órán át hűtetlenül maradnak.

Brandenburg azért követte el ezt a cselekedetet, mert úgy gondolta, hogy a koronavírus-vakcinák DNS-mutációt okoznak az ember szervezetében. Más összeesküvés-elméleteket is kedvelt: december 6-án például megállt felesége lakhelyén és hagyott neki egy víztisztítót és 30 napnyi élelmet, mondván, hogy a világ az összeomlás szélén áll. Ezen kívül úgy vélte, hogy az amerikai kormány arra készül, hogy egy nagy kibertámadással megsemmisítse az ország áramellátását.

Brandenburg felesége december 30-án nyújtotta be a válóperes keresetet, azon a napon, amikor őrizetbe vették a gyógyszerészt a vakcinák megsemmisítéséért. Döntését azzal indokolta, hogy nem érzi magát biztonságban férje mellett, aki az elmúlt időben több ingatlant is kibérelt, melyekben fegyvereket és élelmiszert halmozott fel. A bíróság átmenetileg azt is megtiltotta a gyógyszerész gyerekeinek, hogy találkozzanak apjukkal.

Végül fontos leszögeznünk, hogy a vakcinák nem okoznak mutációt és az amerikai kormány nem készül arra, hogy egy kibertámadással összedöntse az ország áramellátását.

Címlapkép: Getty Images