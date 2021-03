Megnyerte az Ötöslottót, most elárulta, mit vesz a nyereményből

A tavalyi év december 19-ei sorsolásán megszületett az Ötöslottó több mint 63 éves történetének ötödik legmagasabb nyereménye, hiszen egy magyar szerencsés közel 4 milliárd forintnak örülhetett. A játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kellett jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél, amelyet a napokban meg is tett.



2; 19; 27; 29; 86 – ez volt az az öt szám, amellyel tavaly év végén összesen 3,959 milliárd forintot nyert egy hazai játékos az Ötöslottón, aki a Szerencsejáték Zrt. nagynyertesekre vonatkozó anonim kérdőívét is készségesen kitöltötte. A vállalat általános gyakorlatának részeként ezzel a kérdőívvel biztosít lehetőséget a nyertesnek, hogy információkat oszthasson meg saját magáról, terveiről, illetve játékszisztémájáról. A most kitöltött nagynyertes kérdőívből több dolog is kiderült hazánk legismertebb lottójátékának nyerteséről.

A válaszaiból például megtudható, hogy

még soha nem nyert hasonlóan magas összeget, valamint, hogy hol önállóan, hol pedig a barátival együtt szokott játszani .

. Az viszont továbbra is rejtély, hogy a mostani nyereményén kell-e osztoznia valamelyik ismerősével vagy pedig a teljes összegről egyedül ő rendelkezik.

Elárulta továbbá azt is, hogy Budapesten adta fel a szelvényét .

. A számokhoz személyes kötődés is fűzi; hiszen megtalálhatóak köztük hozzátartozóinak születési dátumai, valamint élete fontos eseményeinek időpontjai is, így nem meglepő, hogy mindig ugyanazt az 5 számot játssza meg .

. A játékos az internetről tudta meg, hogy nyert , és azt is bevallotta, hogy az örömtől és meglepettségtől sokáig képtelen volt megszólalni. Elsőként a közeli családtagjaival közölte a jó hírt, akikkel megosztja majd a nyereményét.

, és azt is bevallotta, hogy az örömtől és meglepettségtől sokáig képtelen volt megszólalni. Elsőként a közeli családtagjaival közölte a jó hírt, akikkel megosztja majd a nyereményét. Az Ötöslottó ötödik legnagyobb nyertese arra számít, hogy az élete nem fog teljes mértékben átalakulni a nyereménynek köszönhetően, azonban tisztában van azzal, hogy a körülményei változni fognak.

És hogy mire költi a nyereményét?

A játékos elmondása szerint

első helyen konyhai eszközök és berendezések szerepelnek , de

, de a későbbiekben új ingatlant és gépjárművet is szívesen vásárolna.

is szívesen vásárolna. Hosszabb távon a befektetést is fontolóra veszi, amelyhez szakember segítségét szeretné igénybe venni.

Arra a kérdésre, hogy folytatja-e a lottózást igennel válaszolt, de azt is hozzátette, hogy most tart egy kis szünetet -derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.

Címlapkép: Getty Images