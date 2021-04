A hazai Mekikben is kapható lesz a BTS kedvenc menüje

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A McDonald’s étteremlánc április 19-én jelentette be, hogy 50 országra kiterjedő nemzetközi együttműködést kötött a hazánkban is rendkívül népszerű, K-pop irányzatot képviselő „BTS” együttessel, aminek köszönhetően május végétől a magyar rajongók a hazai éttermekben is megkóstolhatják majd a dél-koreai fiúcsapatról elnevezett BTS Menüt.