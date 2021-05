Kriptovalutával is fizethetsz a jövő héten Banksy ikonikus művéért

MTI Cikk mentése Megosztás

Bitcoint és ethert is elfogad fizetőeszközként a Sotheby's jövő heti New York-i árverésén, amelyen Banksy, a rejtőzködő grafittiművész ikonikus művét, a Love is in the Air-t bocsátják aukcióra - közölte kedden az aukciósház.