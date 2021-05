Üzletet nyit a Google

Megnyitja első üzletét a Google, ahol többek között Pixel-telefonokat, Fitbit-készülékeket és Nest-termosztátokat fog értékesíteni. Az üzlet nyáron nyílhat meg New Yorkban, abban az épületben, ahol a technológiai óriás helyi irodái találhatók, egy Apple-üzlet szomszédságában.

A Google eddig kizárólag weboldalán és kiskereskedelmi partnerein keresztül értékesítette a készülékeit, az üzlet nyitása azt jelzi, hogy a Google változtat a hozzáállásán és az Apple-höz hasonlóan fizikai üzletekkel is megtámogatja az értékesítéseket, ahol a vásárlók ki is tudják próbálni a termékeket és támogatást kaphatnak.

Több technológiai óriás, például az Amazon is próbálkozik boltok nyitásával, nem mindenkinek jöttek be azonban a kiskereskedelmi üzletek, a Microsoft tavaly júniusban jelentette be, hogy átmenetileg felfüggeszti az értékesítéseket 83 üzletében, mivel az online értékesítései szépen növekszenek és könnyebben ki tudja szolgálni a szolgálni a vásárlóit online, mint az üzletekben.

