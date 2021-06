Róma környékén még üresek a strandok, sehol nincs az ilyenkor megszokott tömeg

A júniusban megszokott tömeg helyett még üresek a strandok a Rómához legközelebbi tengerpartokon, ahonnan hiányoznak a olaszok és a külföldiek is - mondták a standok üzemeltetői az MTI-nek pénteken a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Az olasz fővárostól kevesebb mint harminc kilométerre levő Ostiában június első hétvégéjén sem várják a strandok megrohamozását, és nem csak a rossz időjárási előrejelzések miatt. "Május közepén nyitottunk újra, a vendégek azonnali visszatérését vártuk, de tévedtünk. Tavaly az első járványhullámot követő nyitáskor majdnem azonnal újraindult a forgalom, most lassabb a visszaállás" - mondta az elsősorban családok látogatta Marechiaro strand tulajdonosa. Számításai szerint a tömeges érkezések csak augusztusban várhatók, a rómaiak akkor hagyják majd el a várost, és költöznek le a tengerpartra.

A pandémia előtti években a "római tengerpartot" a nyár beálltával hétvégenként több százezren töltötték meg, most viszont, hiába a harmincfokos meleg, még a nem fizetős szabadstrandokon sincsen telítettség.

A közel hatvan ostiai strand üzemeltetője a korlátozásokat teszi felelőssé az idegenforgalmi szezon újraindulásának lassúsága miatt. Kevés a vakcinázott: az idősek többsége nem akar úgy emberek közé menni, hogy vagy ők vagy a körülöttük levők nincsenek beoltva. A fiatalok pedig csoportosan szeretnek strandra járni, és nehezebben alkalmazkodnak a tengerpartokon is érvényes korlátozásokhoz.

A strandokon még mindig kötelező a biztonsági távolság betartása, a napágyak között legalább egy métert kell biztosítani, kivéve ha ugyanannak a családnak a tagjairól van szó. Tavaly nyáron több helyen a plexivel elválasztott napernyőkkel kísérleteztek, vagy műanyag buborékokban helyezték el a napozókat. Idén minden napernyő körül legalább kilenc négyzetméternyi területet kell biztosítani. A maszk viselése továbbra is kötelező, kivéve természetesen napozás és fürdés közben. A homokban leterített törölközők közötti biztonsági távolságot is ellenőrzik a járőröző rendőrök.

A strandként és népszerű esti szórakozóhelyként is ismert Shilling a vendégek fogadása gyorsítására mobilalkalmazást vezetett be, amelyet már félezer strandon használnak. Így nem kell a pénztárnál külön regisztrálni, és az internetes eszköz az esetleges kontaktkeresést is segíti. A strandok helyfoglalási rendszerét kidolgozó Ottavio Di Paolo problémaként nevezte meg, hogy minden egyes tartomány és önkormányzat más és más szabályokat vezetett be.

Az olasz sajtó pénteki jelentése szerint a tartományok mégsem biztosítják a vakcinázást a turisták számára. Korábban a járványbiztos az üdülőhelyeken felállított oltási állomásokat ígért.

A régiók megállapodása szerint a második dózist biztosíthatják azok számára, akik munkavégzés vagy más nyomós indok miatt az első védőoltás után más tartományba utaznak el hosszabb időre. Ha viszont a Rómában kapott első dózis után valaki Szicíliába megy nyaralni, nem biztosítják számára, hogy ott kapja meg a második oltást. Ez az oka, hogy sokan késlelteik az indulást, és kivárják mindkét dózist, elkerülve, hogy többször kelljen utazni a vakcinázás miatt. Az egészségügyi tárca pénteki adatai szerint a lakosság valamivel több mint 12 százaléka van átoltva.

Felmérések szerint az olaszok több mint kilencven százaléka az idén is belföldi nyaralást választ. A városok és tartományok közötti közlekedés június 21-től teljesen szabad lesz, de a régiókba belépőknek regisztrálniuk kell magukat a helyi egészségügyi hatóságok üzemeltette rendszerben.

Címlapkép: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images