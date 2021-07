Ezrek menekültek el a Fülöp-szigeteken a Taal vulkán kitörése miatt

Több mint kétezer-hétszázan hagyták el a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán térségét, miután a héten kitört az ország második legaktívabb vulkánjának számító tűzhányó, szakértők pedig pénteken újabb kitörésekre figyelmeztettek.

A Batangas tartományban, Manilától mintegy 66 kilométerre délre található vulkán csütörtökön tört ki, három kilométer magas hamu- és gőzoszlopot lövellve a magasba. Mark Timblal, a manilai országos katasztrófavédelem szóvivője azt közölte, hogy

csütörtök óta összesen 13 faluból körülbelül 2784 ember hagyta el otthonát, bár a helyi hatóságok nem rendeltek el kötelező evakuálást.

A Fülöp-szigetek szeizmológiai és vulkanológiai intézete (Phivolcs) az ötig terjedő skálán hármas fokozatúra emelte a veszélyszintet, és felszólították a környékbelieket, maradjanak távol a vulkán környékétől. Az elmúlt 24 órában 29 vulkánkitörést jelentettek, amely nyomán a levegőben jelentősen emelkedett a kén-dioxid szintje.

A Taal legutóbb 2020 januárjában tört ki, ekkor több mint 376 ezren hagyták el otthonaikat, és az ideiglenes szállásokat is elérő hamueső nyomán 39-en meghaltak. A viszonylag kisméretű vulkán az azonos nevű tó közepén kiemelkedő szigeten fekszik, s magában a tűzhányóban is található egy vízzel teli kráter. A festői szépsége miatt sok turistát is vonzó vulkán 1572 óta 33-szor tört ki. A Fülöp-szigetek a földrengések és vulkánkitörések gyakoriságáról ismert csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik. (MTI)