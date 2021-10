Akkora a munkaerőhiány, hogy lassan gépekkel szüretelt olasz borokat fogunk inni

A koronavírus-válság több iparágban felgyorsította az automatizációs folyamatokat, ez alól a borászat sem jelentett kivételt. Tavaly, az őszi szőlőszüret idején tombolt a koronavírus-járvány, így a kelet-európai munkaerőre nagyban támaszkodó olasz szőlőtermelők a korlátozások miatt nehézségekbe ütköztek. Bár idén valamelyest javult a helyzet, a mezőgazdaság már a járványt megelőzően is munkaerőhiánnyal küzdött, amit a koronavírus tovább súlyosbított.

A munkaerőhiányra a gépek jelenthetik a választ, a Fox Business szerint például egy 85 ezer eurós beruházással lehet vásárolni szőlőszüretelő gépet, de egy 30 éves modellhez akár már 45 ezer euróért hozzá lehet jutni.

Egyes termények, például a szójabab, és a kukorica aratása már most is erőteljesen automatizált, a borászatban valamelyest lassabban ment végbe a gépesítés. A borászok ugyanis attól tartanak, hogy a robotok több kárt okoznak a szőlőszemekben, mint az emberi munkaerő, ami befolyásolhatja a bor minőségét. Európában vannak olyan bortermelő régiók, ahol tiltott gépek alkalmazása a szüretelésre.

A súlyos munkaerőhiány persze ezt is felülírhatja, egy toszkán borászati szövetség, a Cantina Sociale colli Fiorentini Valvirgilio elnöke szerint a borászatban eltöltött mintegy fél évszázados karrierje alatt nem tapasztal munkaerőhiány lépett fel. Erre válaszul a csoporttagok körében mintegy 20 százalékkal nőtt a szüretelőgépek használata az idei évben és a kisebb szőlőtermelők is elkezdtek gondolkozni azon, hogy beruháznak gépekbe úgy is, hogy hosszú évekig tart a megtérülés.

Vannak még olyan régiók, amelyek ragaszkodnak a kézi szüreteléshez, például ahol túlzottan meredek a hegyoldal ahhoz, hogy gépeket tudjanak alkalmazni. Ott, ahol prémium borokat termelnek, szintén igyekeznek mellőzni a gépeket, Burgundiában például nem kezdődött meg az átállás, a termesztők ugyanis a minőség miatt aggódnak. Franciaországban például, ami kevésbé függ a külföldi munkaerőtől, mint például Olaszország vagy Spanyolország, ott kevésbé sürgető a robotizáció.

