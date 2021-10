Nagy változás előtt az időjárás: tavaszi meleg után hirtelen hidegbetörés

Melegedés, hullámot vető hidegfront, majd lehűlés - így foglalható össze a következő napok fordulatokkal teli várható időjárása.

A következő napokban, kedden, szerdán és még csütörtökön is melegebb időre számíthatunk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.

Szerdán a felhőzet a déli órákban a keleti megyéket is elhagyja, mögötte fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A déli, délnyugati szél kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán napközben pedig már sokfelé megélénkül, délután a Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 17 és 21 fok között alakul, de az Alpokalján akár 22, 23 fok is lehet.

Szerdán elsősorban a Dunántúlon számíthatunk nagy eséllyel erős déli, délnyugati szélre - írja az OMSZ. Csütörtökön tovább erősödik a délies szél, már nagy területen számíthatunk akár viharos erejű széllökésekre. Elsősorban a Dunántúli-, Északi-középhegységben, illetve a főváros tágabb környezetében, akár 80-90 km/h-t meghaladó széllökések is lehetnek. Síkvidéken is van esély jócskán a 70 km/h átlépésére.

Az OMSZ felvételén jól látható, hogy pénteken hogy éri el hazánkat a hidegfront. Azt is hozzáteszik ugyanakkor gyorsan, hogy a pénteki hidegfront után a magasabb szinteken valóban érkezik egy három napos hidegebb periódus, de utána ismét az átlag köré melegszik fel a levegő.

Az RTL Klubnak nyilatkozva az Országos Mentőszolgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy a melegfront veszélyes is lehet az emberi szervezetre, a figyelemre is hatással lehet, így például a koncentráció készségre, ami vezetés közben fontos, hiszen figyelmetlenség esetén a fékút is megnő.

A műsorban elhangzott, hogy ezekben a napokban (vasárnap és csütörtök között) akár 15 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Csütörtökön várható a csúcs, az ország nagyobb részén 20 fok felett lesz a hőmérséklet, a déli területeken pedig akár 22-23 fok is lehet a legmagasabb hőmérséklet.

A csatornának nyilatkozó háziorvos szerint a krónikus betegek vannak kitéve leginkább ennek a jelenségnek. Torzsa Péter családorvos szerint migrénes fejfájás, zöldhályog jelentkezhet, vagy akár fokozódhat a különböző görcskészség, például az asztmás roham, tüdőembólia. Melegfront esetén csökkenhet a vérnyomásunk is.

Pénteken várható a fordulat az előrejelzések szerint.

Péntektől újabb lehűlés várható, 8-10 fokot eshet vissza a hőmérséklet és újra fagyhat hajnalonként.

Az OMSZ részletes videójából az is kiderül, hogy ahogy átvonul a hidegfront és gyorsan megérkezik pénteken a hideg levegő, továbbra is van esély elsősorban a magasabban fekvő részeken, hózápor kialakulására.

