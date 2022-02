Vigyázz, így akarnak átverni Valentin-nap előtt!

Szomorú vége lehet a Valentin-napi ajándékterveinknek, ha nem vagyunk eléggé résen, és hiteltelen helyről vásárolunk szerelmünknek. A neves dán ékszermárka, a Pandora nevével visszaélő csalók most kifejezetten nagy veszélyt jelentenek az ajándékot keresőkre, és természetesen azokra is, akik magukat lepnék meg.

Nem nehéz belefutni az interneten a pandorahu.co és a pandorabudapest.co nevű oldalakba, amelyek nagyobbnál nagyobb akciókkal csábítják a gyanútlan vásárlókat. A gyanús domain nevek ellenére már csak a hivatalos Pandora honlapra megtévesztésig hasonlító design miatt is veszélyt jelentenek.

A dán aranyműves, Per Enevoldsen és felesége által alapított vállalat a hivatalos fogyasztói holnapon figyelmeztet az efféle esetekre:

A leggyakoribb jogsértéseket online követik el, ahol az értékesítő oldalak minden formában és méretben kínálnak PANDORA termékeket. Egyesek, ha nem is teljesen hibásak, de kevésbé kidolgozottak és rossz minőségűek. Azt azonban nehéz megállapítani, mely webhelyek legitimek. Lehet, hogy a PANDORA nevet és a hivatalos jelzések másolatát is használják, az is lehet, hogy feltüntetnek egy linket, ami a PANDORA hivatalos honlapjára mutat, ezzel próbálva meggyőzni a vásárlókat az eredetiségről.

Annak ismerete is felvértezhet bennünket, hogy a Pandora honlapjáról csak levél által lehet rendelni, közvetlenül nem:

Weboldalainkról nem lehet közvetlenül Pandora ékszereket vásárolni. Ha szeretne interneten keresztül vásárolni, megteheti a hivatalos viszonteladóink oldalain keresztül. A szerződött online viszonteladók listáját megtaláljaa honlapunkon, üzletkeresőnk segítségével.

Világszerte több mint 10 ezer helyen értékesítenek Pandora ékszereket, és ha az üzletkereső által megtalálható kereskedők valamelyikétől vásárol, biztos lehet az ékszer eredetiségében.

Cikkünkkel kapcsolatban megkerestük a Pandora ügyfélszolgálatát.

