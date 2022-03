A tyúkketrec csődöt mondott, most farönkökkel próbálják megvédeni járműveiket az oroszok

Még a nyílt orosz-ukrán háború kezdete előtt sikerült fotózni pár képet olyan orosz harckocsikról, melynek tornyára improvizált páncélzatot hegesztettek kezelőik, annak érdekében, hogy Javelin-rakétarendszerek, dróntámadások ellen védekezni tudjanak. A „kutyaól / tyúkketrec” néven működő megoldás teljesen hatástalannak bizonyult.

Ma újfajta improvizált páncélzatról került fel kép. Néhány orosz teherautó hűtőrácsa elé farönköket rögzítettek kezelőik, hogy az érzékeny, kézifegyverekkel is könnyen rongálható motortérnek plusz védelmet adjanak.

I have no clue too pic.twitter.com/lssIckGK22