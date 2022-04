Elhunyt a híres normandiai veterán, Harry Billinge

Harry Billinge koporsóját szülővárosában, a cornwalli St. Austellben vitték végig, majd Charlestownban templomi szertartást tartottak.

A D-Day veteránja 96 éves volt, amikor a hónap elején rövid betegség után elhunyt.

Billinge több mint 50 ezer fontot segített összegyűjteni a Brit Normandia Emlékhely számára, és évente elzarándokolt az észak-franciaországi temetőkbe.

Adománygyűjtő munkájáért 2020-ban MBE kitüntetést kapott, amelyet a D-napon és a normandiai csatában elesett 22 442 katonának ajánlott.

Lánya, Margot Billinge így fogalmazott:

Harry azt akarta, hogy a jövő nemzedékei soha ne felejtsék el a Normandiában elesett bajtársait. Ha a köz tagjai szeretnék leróni tiszteletüket Harry előtt, kérjük, hogy legyenek a Brit Normandiai Emlékmű őrzői.

Harry Billinge-t felesége, Sheila, lányai, Sally és Margot, fia, Christopher, valamint Amy és Claire unokái gyászolják azok mellett, akik ismerték vagy csak hallottak róla.

Members of the Armed Forces will join a Guard of Honour at Harry Billinge's funeral today. On this sad occasion we will remember how Harry's extraordinary service on D-Day and in the decades since has inspired so many of today's service personnel. pic.twitter.com/NiGsmhDjfN